Aggiornamenti per la Mazda CX-30 2022: ecco quali

Come cambia la Mazda CX-30 2022: dalle funzioni aggiornate per infotainment e app alle novità su prezzi, allestimenti e colori

Piccoli aggiornamenti per il SUV compatto Mazda CX-30, che per il 2022 guadagna nuove funzioni connesse grazie all'aggiornamento dell'infotainment e dell'app per smartphone, oltre a un nuovo colore in gamma e un nuovo allestimento chiamato Homura. Ecco le novità per punti.

Mazda CX-30 2022, gli interni

Un occhio sempre puntato sulla vostra auto è la promessa delle nuove funzionalità remote “in car wi-fi/Connected Services”, che aumentano le capacità di comunicazione tra la Mazda CX-30 e MyMazda App. Dal telefonino sarà ora possibile individuare la posizione della vettura (mettiamo che non la troviate più nel parcheggio del centro commerciale...), controllare la chiusura delle portiere, avere informazioni sul livello dei liquidi o la pressione degli pneumatici, scegliere e inviare direttamente al navigatore della CX-30 la destinazione e il percorso prescelto sullo smartphone.

VEDI ANCHE

Mazda CX-30 2022, dettaglio dell'apertura del portellone

Alla gamma colori è stata aggiunta la nuova tinta Platinum Quartz mentre in listino entra la versione speciale Homura dal look più sportivo. Disponibile per tutti i modelli 2022 di Mazda, la serie Homura prevede il portellone posteriore elettrico di serie e finiture esterne in nero lucido per gli specchietti retrovisori, particolari della calandra anteriore e i cerchi in lega da 18”, che richiamano il nero del tessuto della selleria interna che presenta cuciture rosse a contrasto.

Mazda CX-30 2022, la versione speciale Homura, vista 3/4 anteriore

Già aperti gli ordini per Mazda CX-30 2022, che arriverà nelle concessionarie all'inizio del 2022. L'offerta va dai 25.700 euro della versione 2.0 l 122 CV e-Skyactiv-G Evolve e arriva ai 37.500 euro della CX-30 2.0 l 186 CV e-Skyactiv-X AWD Exclusive. Per la versione Homura il listino attacca a 27.450 euro con motore 2.0 l 122 CV e-Skyactiv-G e raggiunge i 30.650 euro della motorizzazione e-Skyactiv-X 2.0 l 186 CV.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/11/2021