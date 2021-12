Land Rover Discovery vs Toyota GR Yaris: chi vince lo scontro... fisico

Come abbiamo visto la Toyota GR Yaris ci ha messo davvero poco a diventare l'eroina delle compatte: una piccola ammazza-giganti, come ha dimostrato - tra le tante volte - nella sfida in pista contro la Nissan GT-R Nismo. Ma nessuno darebbe credito alla Yaris quando il confronto con un'auto molto più grande e pesante non fosse più sul piano delle prestazioni in pista, ma di un vero e proprio scontro fisico. Un video proveniente dall'Inghilterra riapre le puntate, mostrando ciò che accade quando una Land Rover Discovery Sport tampona la sportivetta giapponese in una rotatoria...

And for those wondering how the feck you end up upside on a traffic island ….the answer has been revealed- you drive like a tw*t! pic.twitter.com/s3fj1uSSO7 — James Goes Cycling🚴🏻⛵️🇪🇺 (@JamesKPatterson) December 23, 2021

DAVIDE CONTRO GOLIA La dinamica del tamponamento, va riconosciuto, è un po' il colpo della domenica in un incontro di boxe, con l'alto frontale della Discovery che permette alla ruota di far presa sul basso passaruota della Yaris. Non di meno va ricordato che secondo la motorizzazione americana National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA), la maggior parte dei SUV ha una probabilità doppia rispetto a berline e coupé di ribaltarsi in caso di incidente, a causa del baricentro più alto. E il filmato pubblicato su Twitter, ripreso da una dashcam, ne mostra le conseguenze.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/12/2021