Toyota GR Yaris by Kanoo Racing: 520 CV bastano per il record? (video)

PICCOLA E “ARROGANTE”, MA CHE GUSTO! Della Toyota GR Yaris, ormai, conosciamo vita, morte e miracoli. La piccola bomba griffata Gazoo Racing ha spaccato a metà il mondo delle hot hatch, che da qualche tempo non vedeva affacciarsi un modello – permetteteci di dire - così sanguigno. La piccoletta tutto pepe è fonte di puro divertimento se il volante è nelle mani giuste. Noi di Motobox l’abbiamo messa faccia a faccia con un’altra piccante rivale e ne è uscito un confronto al fulmicotone, anche in pista. Tuttavia, sembra che i 261 CV e 360 Nm del tre cilindri turbo a qualcuno non siano sufficienti, ed ecco comparire numerose versioni elaborate della sportiva a trazione integrale di Toyota.

Toyota GR Yaris by Kanoo Racing: stracciato il record di categoria sul 1/4 di miglioQUESTA LE BATTE TUTTE Oggi, è il turno di un preparatore che ha già messo mano a questa macchina, ma stavolta si è davvero superato. Si chiama Ebrahim Kanoo e fa parte del team di specialisti di Kanoo Racing. Sebbene i dettagli tecnici siano un po’scarni, la GR Yaris blu che vedete nelle immagini è stata preparata per raggiungere prestazioni a dir poco “stratosferiche”. Gli ingegneri di Kanoo hanno spremuto la bellezza di 519 cavalli e 587 Nm di coppia. Numeri che fanno impallidire quelli espressi dal motore originale di 1,6 litri e che hanno permesso di battere un record di accelerazione sul quarto di miglio (circa 400 metri) con partenza da fermo. La classica gara di accelerazione, che piace tanto agli americani, è stata il banco di prova per verificare le prestazioni della GR Yaris e la super hot-hatch se l’è cavata molto bene. Guardiamo insieme il video e regaliamoci qualche momento di pura adrenalina.

SCATTA COME UN GHEPARDO Come avete visto, l’auto non sbanda lungo la strip, la trazione è molto buona e il pilota ha un buono stacco alla partenza, lavorando bene con frizione e cambio, motivo per cui è stato in grado portare a casa un record mondiale. Insomma, rendere questa hot-hatch molto popolare fra gli appassionati la GR Yaris più veloce del pianeta è stato davvero un gran risultato, ma veniamo ai numeri.

Toyota GR Yaris by Kanoo Racing: le prove di potenza sul banco a rulliNUMERI CHE LASCIANO IL SEGNO Il quarto di miglio è stato coperto nell’impressionante tempo di 11,02 secondi, con velocità di uscita a 130 mph (209,2 km/h). Questo risultato è stato ottenuto anche dopo due prove, definiamole di riscaldamento, che avevano fermato il crono poco sopra gli 11 secondi. Kanoo Racing ha dichiarato che questi tentativi sono stati tutti completati nell’arco di circa dieci minuti l'uno dall'altro senza alcuna procedura di raffreddamento per l'auto. Da sottolineare che la Yaris era “gommata” con pneumatici stradali, non certo il meglio per staccare tempi record in accelerazione. Durante i tentativi, si può notare che la frizione della GR Yaris ha iniziato a slittare un po’, ciò significa che il pilota doveva ingranare le marce in maniera più morbida. Detto questo, Kanoo Racing ha dichiarato che prevede di migliorare ulteriormente questi tempi in futuro, dopo aver montato un set di pneumatici slick.

Toyota GR Yaris by Kanoo Racing: il tre cilindri 1,6 turbo-benzina elaboratoELABORAZIONI DAI DRAGSTER ALLE LIMOUSINE Tuttavia, tale prestazione così impressionante non dovrebbe sorprendere poiché Kanoo Racing ha una notevole familiarità con le modifiche al motore e le competizioni. Attualmente, il team opera in Bahrain e concentra i suoi sforzi dai prototipi dedicati alle gare dragster, fino alle finiture super lusso per le Rolls Royce come la Phantom. Come accennato, la fiche tecnica della GR Yaris by Kanoo Racing non è molto completa, ma il team conferma che l’auto è equipaggiata con un kit Motec M142 PNP, un intercooler più efficiente, uno scarico rielaborato e filtro aria BMC.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/01/2022