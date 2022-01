Toyota GR Yaris Rally1: bolide plug-in da 500 CV. Video

Alla presenza del Presidente Akio Toyoda, il Gruppo giapponese presenta la nuova sportiva ibrida plug-in per il WRC 2022. Video

Toyota Gazoo Racing ha svelato la nuova GR Yaris Rally1, la vettura ibrida che gareggerà nel WRC 2022. A pochi giorni dall’inizio della stagione rallistica (qui il nostro approfondimento), Toyota alza il velo sul bolide elettrificato chiamato a difendere il titolo piloti e costruttori contro le agguerritissime Hyundai i20 N Rally1 e Ford Puma Rally1 M-Sport. Durante la presentazione, il Presidente del Gruppo Akio Toyoda alias ''Morizo'' si è messo al volante della vettura eseguendo una serie di spettacolari evoluzioni. Il video lo trovate proprio qui sotto.

QUANTA GRINTA! Toyota GR Yaris Rally1 è una versione ulteriormente potenziata della celebre GR Yaris (qui la nostra prova su strada). L’auto sfrutta un telaio specifico, appositamente studiato per le competizioni sportive. Esteticamente la Rally1 riprende i tratti stilistici della sua “gemella” stradale, ma beneficia di un look decisamente più grintoso. Impossibile non notare i passaruota possenti, i paraurti pronunciati, le prese d’aria laterali e l’enorme ala posteriore sdoppiata.

Toyota GR Yaris Rally1: il posteriore

IBRIDA ALLA SPINA Il powertrain ibrido plug-in è costituito da un motore 1,6 turbo 4 cilindri in linea che lavora in simbiosi con un propulsore elettrico da 136 CV, alimentato a sua volta da una batteria al litio da 3,9 kWh posizionata sul retro. Toyota GR Yaris Rally1 dichiara una potenza combinata di 500 CV, trasmessa simultaneamente su tutte quattro le ruote. Le nuove normative FIA hanno imposto il ritorno al sequenziale 5 marce a innesti frontali (addio al sequenziale sei marce con paddle al volante) e la rimozione del differenziale centrale attivo. Tutte le GR Yaris Rally1 utilizzeranno inoltre carburante sostenibile, mentre le batterie si caricheranno sia attraverso la frenata rigenerativa, sia tramite fonti d’alimentazione esterne: proprio come una normalissima PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/01/2022