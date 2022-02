Toyota GR Corolla: su Instagram compare un teaser "misterioso"

Nonostante Toyota non abbia mai confermato esplicitamente l'esistenza di Corolla GR (qui l'approfondimento), negli scorsi giorni fra le Instagram Story postate sulla pagina ufficiale del colosso giapponese è apparsa un’immagine che desta più di un sospetto. Il fotogramma segnalato dai colleghi di Carbuzz mostra infatti la porzione posteriore (parzialmente offuscata) di quella che sembra proprio essere una Toyota Corolla. L’immagine è accompagnata da una domanda decisamente curiosa: ''Give us your best guess - diteci qual è la vostra miglior ipotesi''.

Il teaser di Toyota GR Corolla su Instagram

TRATTI DISTINTIVI Non è la prima volta che Toyota USA mette alla prova il suo pubblico, tempo addietro lo stesso indovinello aveva anticipato il debutto di Toyota GR Supra e di GR86: gli unici due prodotti sviluppati dalla divisione sportiva Gazoo Racing e attualmente venduti in Nord America. Sebbene la parte centrale dell’immagine sia indecifrabile, la forma del lunotto e il profilo del montante posteriore non lasciano spazio a dubbi. Il bordo prominente del paraurti suggerisce che la misteriosa Corolla della foto monti terminali di scarico e magari anche un diffusore dal look sportivo.

La gamma Toyota Gazoo Racing

MOTORE COMUNE Sebbene non ci sia nulla di ufficiale, è molto probabile che Toyota GR Corolla disponga dello stesso propulsore della GR Yaris (qui la nostra prova). Quest’ultima può contare su un tre cilindri turbo da 1,6 litri e su un cambio manuale a sei marce. In abbinamento alla trazione integrale ci sono poi due differenziali Torsen a slittamento limitato. Il propulsore compatto di GR Yaris eroga una potenza massima di 261 CV per 360 Nm di coppia. Al momento da Toyota USA non sono arrivate né conferme né smentite, in ogni caso sarebbe interessante capire se il costruttore abbia intenzione di lanciare il modello anche su quest’altra sponda dell’oceano.

Via: Carbuzz

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/02/2022