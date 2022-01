Una Toyota GR86 degna di Fast and Furious: i rendering di Jon Sibal

Il designer Jon Sibal, maestro nei rendering, immagina una Toyota GR86 a metà tra Fast & Furious e i bolidi per il JGTC

Difficile distinguere realtà e finzione quando un artista come Jon Sibal si mette all'opera. Sia ben chiaro: Toyota non c'entra nulla con queste realizzazioni, che rimangono solo dei rendering, ma l'effetto è talmente realistico da ingannare anche un occhio esperto. E certo, per gli amanti del tuning, una simile Toyota GR86 (qui il modello di serie) è talmente seducente che vorremmo fosse tutto autentico.

Toyota GR86 Widebody nel rendering di Jon Sibal: vista 3/4 anteriore

VEDI ANCHE

UN LOOK DA SHOW CAR La trasformazione inizia dalla parte anteriore, dove il paraurti ha una presa d'aria frontale maggiorata e uno splitter in fibra di carbonio dall'aspetto spudorato. Sfoghi per l'aria rendono ancora più aggressivi i passaruota allargati, che faticano a contenere ruote generose dalla campanatura piuttosto accentuata: l'assetto? Ribassatissimo, naturalmente, tanto da nascondere parzialmente le ruote sotto la carrozzeria.

Toyota GR86 Widebody nel rendering di Jon Sibal: vista laterale

PROPOSTA INDECENTE Così ribassata, la silhouette della Toyota GR86 appare ancora più filante e nella vista di profilo l'occhio è guidato verso il posteriore, dove troneggia un'ala imponente e dove un estrattore molto allungato richiama i bolidi del campionato turismo giapponese JGTC. Altre modifiche visibili ai lati dell'auto includono minigonne estese, specchietti retrovisori esterni dedicati, ruote aftermarket e un set di freni maggiorati. Sarebbe interessante vedere Jon Sibal all'opera, magari in un video come quelli di Sketch Monkey. Jon ci sei? Ci accontenti?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/01/2022