DEBUTTO SU STRADA AL FESTIVAL DELLA VELOCITÀ Si avvicina la data del debutto per la nuova Toyota GR 86, che avverrà entro la fine del 2021. Di lei sappiamo quasi tutto, poiché la Casa giapponese ne ha lentamente svelato i dettagli, dai primi prototipi fino alla versione definitiva. Ma la coupé sta per fare un altro passo verso la sua presentazione visto che si mostrerà al pubblico del Goodwood Festival of Speed, l’annuale cronoscalata che si tiene dal 1993 nel parco di Goodwood House, in Inghilterra. L’appuntamento, che quest’anno si svolgerà fra l’8 e l’11 luglio, è fra i più attesi per gli appassionati poiché raccoglie il meglio della sportività automobilistica classica e moderna. E Goodwood è anche il prestigioso palcoscenico per le case, che ogni anno sfruttano la visibilità della manifestazione per mostrare su strada i loro ultimi modelli sportivi. La GR86 è il frutto della partnership di Toyota con Subaru, poiché condivide la stessa piattaforma e lo stesso motore boxer della nuova BRZ. Toyota afferma di aver “sfruttato un'amichevole rivalità” con Subaru per sviluppare due nuove auto sportive, ma con caratteri distinti.

MOTORE BOXER ASPIRATO DA OLTRE 230 CV La Toyota GR86 è equipaggiata con un quattro cilindri contrapposti, aspirato di 2,4 litri, che sostituisce l'unità da 2,0 litri che si trovava sotto il cofano del vecchio modello. Le specifiche tecniche per la versione europea devono ancora essere convalidate, ma quella giapponese ha una potenza di 235 CV per 250 Nm di coppia. Di fatto, sono 35 CV e 45 Nm in più rispetto al modello che sostituisce, il che significa che la GR86 potrà spuntare uno 0-100 km/k in 6,3 secondi, ovvero circa un secondo meno della vecchia auto. Tuttavia, queste cifre potrebbero cambiare una volta che l'auto sarà lontana dal mercato del Sol Levante. Di serie, il nuovo motore sarà abbinato a un cambio manuale a sei marce, anche se Toyota metterà a listino una trasmissione automatica a sei rapporti opzionale. Come tradizione - non potrebbe essere altrimenti – lo schema tecnico sarà completato dalla trazione sulle ruote posteriori, gestita da un differenziale a slittamento limitato.

PIÙ LEGGERA E PIÙ MANEGGEVOLE La GR86 è costruita sulla stessa piattaforma di base della vecchia GT86, che tradotto, significa mantenere le stesse proporzioni del modello precedente. Tuttavia, Toyota sottolinea che la scocca è stata irrobustita con pannelli rinforzati e tecniche di incollaggio più solide, per incrementare la rigidità torsionale del telaio fino al 50% e migliorare la maneggevolezza, oltre a ridurre il peso fino ad appena 1.270 kg. La Casa delle tre ellissi afferma che questa strategia costruttiva dovrebbe essere sufficiente per rendere la GR86 la coupé a quattro posti più leggera della sua categoria. La GR 86 è stata sviluppata con il contributo del reparto sportivo interno Gazoo Racing, la stessa divisione che ha messo mano alla GR Supra e alla GR Yaris. Viste la qualità dinamiche di questi due modelli, aspettiamoci altrettanto dalla compatta coupé in arrivo.

LA GR 86 SI SPECCHIA NELLA SUBARU BRZ Lo stile dell'auto corrisponde per lo più a quello della Subaru BRZ. Tuttavia, Toyota è riuscita a mettere una certa distanza stilistica fra la sua sportiva e quella dei “cugini” giapponesi montando un paraurti anteriore diverso, con una grande presa d'aria rettangolare, per offrire un design meno spigoloso della BRZ. La nuova Toyota sportiva si presenta con più tecnologia anche in abitacolo, per esempio troviamo un quadro strumenti digitali da 7” e un sistema di infotainment con touchscreen da 8”, che fanno parte di una riprogettazione totale della console centrale e del cruscotto. Le versioni automatiche della GR86 saranno inoltre disponibili con la tecnologia di assistenza alla guida EyeSight sviluppata da Subaru, che grazie all’utilizzo di una fotocamera anteriore, fornisce un supporto completo di assistenza e sicurezza alla guida. Quindi, appuntamento al festival della velocità di Goodwood. Restate con noi, che vi mostreremo lo spettacolo delle sportive d’altri tempi e il tappeto rosso per la nuova Toyota GR 86.