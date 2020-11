ECCOLA! L'abbiamo aspettata a lungo, sin da quando l'abbiamo messa alla prova in pista contro la Mazda MX-5 RF: la nuova Subaru BRZ ce l'immaginavamo turbo, nella nostra anteprima di qualche giorno fa. E invece... Invece oggi cadono i veli dalla nuova sportiva del Sol Levante e possiamo fare chiarezza sui suoi dati tecnici: almeno per quanto riguarda la versione che andrà in vendita negli USA a inizio autunno del 2021 con la denominazione Subaru BRZ 2022. Ma prima di entrare nel dettaglio, guardate qui sotto il video ufficiale di lancio...

IL BARICENTRO SI ABBASSA

La nuova generazione di Subaru BRZ nasce di nuovo con la collaborazione di Toyota, con l'obiettivo di alzare l'asticella quanto a piacere di guida, mantenendo il carattere di un'autentica auto sportiva e risultando, nel contempo, ancora più rassicurante. Traguardo ambizioso, visto che già la vecchia BRZ era quanto di più facile ci fosse per imparare l'arte del drifting. Allo scopo è stato abbassato ulteriormente il baricentro con l'aiuto di tetto e cofano costruiti in leggero alluminio, a compensare l'accresciuto peso del nuovo motore.

IL MOTORE HA PIÙ CAVALLI

Gli interventi per raggiungere i traguardi prefissati sono stati tanti, mantenendo però come punto fermo il motore aspirato. Naturalmente con una cospicua iniezione di potenza. Il nuovo quattro cilindri mantiene l'architettura Boxer, ma è cresciuto nella cilindrata da 2,0 fino a 2,4 litri, per erogare una potenza di 231 CV (prima erano 200) e 250 Nm di coppia (il 15% più di prima): il tutto trasmesso alle sole ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 marce o, a scelta, una trasmissione automatica con comandi al volante e lo stesso numero di rapporti.

LA SCOCCA È PIÙ RIGIDA

Altra caratteristica che i tecnici giapponesi hanno deciso di conservare è la sezione ridotta degli pneumatici, che tanto contribuiva nel vecchio modello a rendere intuitiva la guida al limite. Calzati da cerchi da 17 o 18 pollici, hanno una sezione di 215 mm e per chi sceglie quelli di diametro maggiorato (negli USA) le coperture sono Michelin Pilot Sport 4. A detta di Subaru, sono migliorate le caratteristiche di prontezza dello sterzo, di agilità, precisione di guida, controllo sui fondi irregolari e trazione in curva attraverso una scocca irrigidita del 50% alle sollecitazioni torsionali.

GLI INTERNI

A bordo la strumentazione è ora tutta digitale con un quadro strumenti TFT da 7 pollici completato da uno schermo LCD a segmenti e da un display da 8 pollici a centro plancia per l'infotainment Subaru Starlink: compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. I modelli dotati di cambio automatico a 6 marce sono dotati per la prima volta delle tecnologiE di assistenza alla guida EyeSight Driver Assist, con frenata automatica di emergenza e cruise control adattivo.

LA SCHEDA TECNICA (PROVVISORIA)