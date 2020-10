NOVITÀ IN ARRIVO Secondo indiscrezioni la nuova versione di Subaru BRZ sarebbe in arrivo. E mentre la Casa giapponese ha svelato quello che sarebbe solo un cerchio della nuova coupé (gemella, ricordiamolo, di Toyota GT86), in rete sono apparse alcune immagini che lasciano poco spazio all'immaginazione...

DALLA RETE Sarebbe il caso dell'utente di Instagram SubaruDwayne, che ha pubblicato un'immagine di una BRZ solo leggermente camuffata. Le proporzioni di base della BRZ non sarebbero cambiate in modo significativo: solo i finestrini laterali posteriori sembrerebbero più grandi di quelli del modello attuale.

VERSIONE UFFICIALE Da parte sua, Subaru ha pubblicato un primo piano della ruota della futura BRZ: gli unici dettagli che si vedono oltre la carrozzeria camuffata sono il cerchio a 10 razze e la fenditura sulla parte posteriore del parafango: la parte inferiore è riempita, ma la parte superiore non lo è, il che fa pensare che abbia una qualche utilità a livello aerodinamico, riducendo le turbolenze all'interno del passaruota. Meno certezze sulle doti... cavalleristiche della nuova Subaru BRZ: si parla di un aspirato quattro cilindri derivato dal turbo di 2,4 litri montato sul SUV Ascent. Circa 220 CV e trazione posteriore per la coupé mentre non ci sono indicazioni riguardo la possibilità di una versione integrale. Subaru afferma che nuova BRZ arriverà entro l'autunno del 2020, il che lascia intendere che non manchi molto. Le consegne inizieranno presumibilmente nella prima metà del 2021.