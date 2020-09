PIÙ AVVENTURA Subaru Forester e-Boxer 4dventure - aggiungendo la stanghettina al 4 si legge Adventure - è il nuovo allestimento del SUV giapponese dedicato all'avventura. Cambia fuori e dentro, con uno stile più aggressivo, ma anche nella sostanza, con l'aggiunta di qualche utile accessorio. Per conoscerla meglio potete anche guardare il video, che trovate in gallery, altrimenti... continuate a leggere.

Il nuovo allestimento si riconosce subito per una serie di dettagli esclusivi. Ci sono infatti inserti orange a contrasto sul nero nel paraurti anteriore e posteriore, nei profili laterali e nelle barre del tetto. Il nero caratterizza la griglia frontale, i cerchi da 18'' e contorna i fendinebbia. Anche il badge e-Boxer, presente sulle fiancate - sotto gli specchietti - e sul portellone posteriore, si tinge del caratteristico nero-arancio di questo allestimento 4dventure. Non solo estetica, ma anche sostanza. Invariate le dimensioni, con 4,63 m di lunghezza e il bagagliaio che va da 509 a 1.779 litri. Il paraurti posteriore guadagna una protezione e Subaru Forester e-Boxer 4dventure è offerta - fino al 31 ottobre - con un kit di accessori...

Per chi cerca l'avventura d'altra parte - e ce l'ha scritto anche nel nome - serve di più. E infatti il kit di accessori comprende le barre portatutto, una scatola portaoggetti e una torcia ricaricabile. Ma non finisce qui. A seconda delle vostre inclinazioni potete optare per un ulteriore accessorio da abbinare alle barre portatutto: un portakayak, un portabici o un portasci. Pronti per partire?

L'abbinamento cromatico nero-arancio degli esterni si ritrova anche nell'abitacolo di Subaru Forester e-Boxer 4dventure. Ritroviamo infatti le finiture orange sui contorni delle bocchette di ventilazione e del cambio, ma anche nelle cuciture di plancia, portiere, volante e sedili. Ma la vera novità, in comune con la cugina Outback 4dventure, sono i sedili, i tappetini e la vasca del portabagagli idrorepellenti. Forester e-Boxer 4dventure offre la stessa dotazione della Premium (qui la prova su strada) ad esclusione dei sedili (su quest'ultima in pelle, della pedaliera in alluminio e dei sedili posteriori riscaldati.

Niente di nuovo sul fronte del collaudato motore, anche in questo allestimento con powertrain e-Boxer, che combina un'unità elettrica con il motore boxer e il Symmetrical AWD, la trazione 4x4 Subaru. Quello montato su Forester e-Boxer (qui il test in off-road e non solo) 4dventure è un 4 cilindri da 2 litri capace di 150 CV e 194 Nm, combinato con un motore elettrico inserito all'interno della trasmissione Lineartronic che contribuisce con 16,7 CV e 66 Nm di coppia. Tutto questo vale alla e-Boxer una velocità massima di 188 km/h e uno 0-100 km/h in 11,8 secondi.

Forester e-Boxer 4dventure è già disponibile in tutti i concessionari Subaru con due colorazioni, Cristal White Pearl e Magnetite Grey Metallic, al prezzo di 42.500 euro.