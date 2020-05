ANTEPRIMA A distanza di sei mesi dall'arrivo sul mercato della nuova motorizzazione ibrida, Subaru svela Impreza e-Boxer, terzo modello della Casa delle Pleiadi ad avvalersi di un powertrain mild-hybrid. Si tratta della V generazione della giapponese, lanciata nel lontano 1992. Tante novità sia a livello tecnico che estetico, grazie a un restyling che aggiorna forme e design, conferendo a nuova Impreza un aspetto ancora più grintoso e sportiveggiante.

I SEGRETI DEL MOTORE Copertura del paraurti anteriore e posteriore rivisitata, nuova griglia frontale, fari LED adattivi e inediti cerchi in lega da 17”, sono solo alcuni dei dettagli dell’ultima nata di Casa Subaru. Le vere sorprese stanno però sotto il cofano: a spingere nuova Impreza e-Boxer un motore benzina a iniezione diretta 2.0 litri 4 cilindri contrapposti da 150 CV e 194 Nm di coppia, abbinato a un motogeneratore elettrico Linetronic. Quest’ultimo sviluppa un surplus di 16,7 CV di potenza e 66 Nm di coppia aggiuntiva. Il pacco batterie da 118 V permette inoltre all’auto di viaggiare a zero emissioni per circa 1,6 km, fino a una velocità massima di 40 km/h e si ricarica durante le frenate.

DRIVING MODE Subaru Impreza e-Boxer dispone di 3 diverse modalità di guida: Engine Driving (termico), EV driving (100% elettrico) e Motor Assist driving (ibrido). Grazie al sistema SI-Drive è possibile inoltre scegliere fra due diverse configurazioni: Intelligent Mode per ridurre i consumi e Sport Mode, più votata al divertimento e alle performance. L’auto dispone inoltre della trazione integrale permanente, vero e proprio marchio di fabbrica dei modelli del Gruppo. Le prestazioni si confermano di assoluto rilievo, con top speed di 197 km/h e scatto 0-100 km/h coperto in 10 secondi netti. Sicurezza ai massimi livelli grazie all’ecosistema EyeSight V3, che comprende ADAS di ultima generazione fra i cui: Pre-Collision Braking System, Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Throttle Management, Lane Sway e Departure Warning, Lane Keep Assist e Lead Vehicle Start Alert.

INTERNI E PREZZI All’interno di nuova Subaru Impreza e-Boxer svetta il grande display touch WVGA (Wide Video Graphics Array) da 8”. L’infotainment di bordo supporta tutte le funzioni di Apple CarPlay e Android Auto e si avvale di Subaru Starlink, che consente l’accesso a Internet tramite una connessione protetta. Nuova Subaru Impreza e-Boxer è disponibile in due diversi allestimenti: Style Navi con prezzo d’attacco di 32.500 euro e la top di gamma Premium dal valore di 35.000 euro.