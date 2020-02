IMPREZA RESTYLING Classe 1992, Subaru Impreza è arrivata alla quinta generazione. Con il restyling, oltre a diversi aggiornamenti tecnici legati alla sicurezza e alcune migliorie estetiche, Impreza ottiene anche il powertrain ibrido e-Boxer. Terzo modello a catalogo a disporre di questa motorizzazione, dopo Forester e XV, nuova Subaru Impreza e-Boxer arriverà sul mercato italiano a partire da maggio.

COME CAMBIA L'ESTETICA Pur non allontandosi troppo dal resto della gamma il nuovo modello sfoggia un design più sportivo, con copertura del paraurti anteriore e della griglia rivisitate. Nuovo anche il disegno dei fari anteriori a LED e di quelli posteriori, oscurati per sottolinearne la forma a C. Sono nuovi anche i cerchi in lega da 17 pollici. I cambiamenti maggiori, però, sono tutti sotto al cofano e nelle dotazioni tecnologiche.

MOTORE Il nuovo powertrain del marchio delle Pleiadi consiste in un motore benzina a iniezione diretta da 2,0L a quattro cilindri orizzontali contrapposti combinato con un motore elettrico. La trazione integrale è simmetrica e permanente. Sono tre le modalità di guida disponibili, e dipendono dalla velocità di marcia: Engine driving (endotermico), EV driving (elettrico) e Motor Assist driving (endotermico+elettrico). In solo elettrico è possibile percorrere 1,6 km e raggiungere i 40 km/h di velocità massima. Quando si procede ad alta velocità, invece, entra in scena il Boxer 2,0L DI, che durante la marcia provvede anche a ricarica la batteria. Il sistema SI-Drive permette di scegliere tra le modalità di guida Intelligent, più parsimoniosa nel consumo di carburante e Sport, più prestazionale, come suggerisce il nome.

ASSISTENZA ALLA GUIDA Tra le nuove tecnologie per la sicurezza della Subaru Impreza e-Boxer ci sono il Subaru Rear Vehicle Detection, il Reverse Automatic Braking (per scongiurare collisioni durante la retromarcia) e il Front View Monitor (telecamera nella griglia anteriore) Il sistema di assistenza alla guida EyeSight è di serie su tutti gli allestimenti, con Cruise Control adattivo, assistenza nel mantenimento di corsia e frenata pre collisione. Come per la Forester presentata a novembre, anche sulla nuova impresa è stato predisposto il Rear Seat Reminder, che avvisa di controllare i sedili posteriori prima di lasciare l'auto.