SVELATO IL MISTERO La Subaru Levorg di seconda generazione è stata motivo di grande curiosità: la Casa delle Pleiadi aveva presentato uno suzzicante concept al salone di Tokyo 2019, che lasciava aperti interrogativi sulle motorizzazioni in arrivo. In particolare scaldavano gli animi l'ipotesi di un Boxer da 300 CV nascosto sotto il cofano della nuova station wagon: ipotesi rilanciate da un video teaser pubblicato lo scorso dicembre. Ora è il momento della verità: la nuova generazione è stata appena presentata in Giappone e i dubbi dello scorso inverno si sciolgono come neve al sole... di agosto.

Intanto i motori, che certo sono l'argomento più intrigante per chi è cresciuto a pane e Colin McRae. I 300 CV suggeriti dalle magiche mostrine STI applicate sulla carrozzeria sono, per ora, qualcosa di ordinario. Quello che è stato annunciato e per ora si nasconde sotto al cofano della nuova Levorg è un quattro cilindri Boxer a iniezione diretta di benzina da 1,8 litri, capace di erogare 177 CV tra 5.200 e 5.600 giri e 300 nm di coppia tra 1.600 e 3.600 giri al minuto. Ma la questione sembra ancora aperta, perché entro pochi giorni la Subaru svelerà ulteriori dettagli e vedremo se in quella sede si saprà do più della vociferata versione STI Sport.

CVT E 4X4 Accoppiata al motore, una trasmissione con cambio automatico CVT Lineartronic e trazione integrale di serie per tutte le versioni: secondo uno schema già visto sulla Subaru Levorg 2019 (qui la prova) ma che vede l'80 per cento delle componenti del cambio rinnovate. Tra queste la rapportatura, che sarebbe stata ampliata per ottenere moglioramenti sul fronte dei consumi: 7,3 l/100 km, ossia 13,7 km/l, è il dato medio dichiarato e misurato in base al più recente ciclo di omologazione WLTP.

Il rinnovamento non riguarda solo il cambio, visto che la Levorg di nuova generazione nasce su una piattaforma diversa rispetto al modello precedente. Si tratta della Subaru Global Platform che ha debuttato sull'ultima Impreza e che ha consentito di rendere più sopaziosa le nouva station wagon. Con una lunghezza di 4,755 m, la Levorg 2021 guadagna 20 mm di passo (ora di 2.670 mm), a vantaggio dell'abitabilità posteriore e della capacità del bagagliaio, che passa dai precedenti 522 litri ai 561 litri attuali.

Un altro importante aggiornamento per la nuova Subaru Levorg è la suite di aiuti alla guida EyeSight di nuova generazione offerta di serie, che offre sistemi di rilevamento ostacoli a 360 gradi. La versione premium EyeSight X aggiunge al pacchetto - a richiesta - la guida semi-autonoma di livello due grazie a un sistema di cartografia 3D ad alta definizione. A bordo spiccano una strumentazione digitale configurabile con schermo da 12,3 pollici dietro al volante, che si accompagna a uno schermo da 11,6 pollici a centro plancia per l'infotainment.

Tre gli allestimenti della nuova Subaru Levorg in Giappone: GT, GT-H e STI Sport, che guadagnano un'ulteriore sigla EX nel caso vengano equipaggiato con la suite EyeSight X a richiesta. I prezzi e molti altri dettagli verranno svelati il 15 ottobre, ma i preordini per il mercato giapponese si aprono oggi stesso.