2022 a tutto elettrico: anche nuova Nissan Leaf si rifà il look

Da quando è arrivata sul mercato, a cavallo tra il 2010 e il 2011, Nissan Leaf ha venduto più di 570mila unità in tutto il mondo, imponendosi come la prima auto elettrica a larga diffusione. Una vettura dal passato importante, chiamata a spianare il futuro a zero emissioni di Nissan, che da qui al 2030 prevede di lanciare sul mercato 23 nuovi modelli elettrificati, di cui 15 completamente elettrici. Tra questi, il SUV Ariya e la piccola Micra.

Nissan Leaf 2022: visuale di 3/4 dall'alto

COME CAMBIA FUORI All’esterno le novità si concentrano principalmente nei nuovi cerchi in lega da 16” e 17”, con elementi in colore nero lucido. Ancora, debutta il rinnovato logo Nissan sui cerchi, sulla griglia frontale e sul posteriore. Si arricchisce anche la gamma di colori per la carrozzeria: debuttano i colori Universal Blue e Magnetic Blue (già visti su Qashqai e Ariya), che si aggiungono ai sei metallizzati già disponibili e alle cinque combinazioni bicolore.

Nissan Leaf 2022: il fendinebbia nel diffusore posteriore

DENTRO È LA STESSA Invariato tutto quello che sta sotto la carrozzeria: due le motorizzazioni, da 150 e 218 CV, così come i tagli di batteria, con autonomia fino a 385 km (ciclo combinato WLTP). Su richiesta il pacchetto ProPilot per la guida assistita di secondo livello, di serie la guida one pedal per ridurre lo stress in città. La app NissanConnect permette di gestire le ricariche e pre-climatizzare l’auto (anche tramite Amazon Alexa), mentre l’infotainment di bordo è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Nissan Leaf 2022: gli interni

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Nuova Nissan Leaf 2022 potrà essere ordinata ad aprile. Invariato il listino prezzi, che parte da 32.200 euro per il modello d’attacco Acenta da 150 CV: la promozione di lancio di Nissan prevede uno sconto incondizionato di 2.700 euro, che porta il prezzo a 29.500 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/02/2022