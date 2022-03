Non solo Qashqai e-Power: tutte le novità "green" 2022 by Nissan

Anche Nissan Juke Hybrid, Ariya e altro ancora. In tutto, sei nuovi modelli ibridi o 100% elettrici entro l'anno: eccoli uno per uno

A lezione di elettro-democrazia da Nissan. Perché non è bello preferire un figlio a un altro, e così l'intera gamma - nell'attesa che anche Micra si unisca l'anno prossimo alla compagnia - riceve l'impulso dell'elettrificazione, parziale o totale. Il 2022 l'anno della consacrazione: sbarca finalmente Ariya, ma è anche l'anno di Qashqai e-Power, di Juke Hybrid e di altre ancora elettro-novità. Nel 2030 Nissan venderà solo veicoli 100% elettrici, nel frattempo insegue l'obiettivo di proporre una versione ''green'' per ciascun modello entro il 2023. Di seguito, una carrellata delle novità in odore di debutto.

Nissan e l'elettrificazione, il 2022 è l'anno della svolta

Il funzionamento del powertrain di Qashaqi e-Power è molto semplice, un vero e proprio ''uovo di Colombo'': alla base c’è un motore elettrico da 190 CV di potenza e 330 Nm di coppia che fornisce trazione alle ruote anteriori. L’energia necessaria per far funzionare il motore arriva da un 3 cilindri 1.5 turbo benzina da 158 CV di derivazione Infiniti, il brand di lusso della Casa giapponese: l’energia così prodotta può essere trasmessa direttamente al motore, oppure a caricare la batteria agli ioni di litio posta nel pianale, sotto i sedili posteriori. In questo modo l’auto, pur con trazione elettrica, fa il pieno in un tradizionale distributore di benzina. In arrivo nel corso dell'estate 2022.

Nuovo Nissan Qashqai e-Power

Il powertrain di Juke Hybrid è composto da un motore termico turbo benzina capace di erogare 94 CV e una coppia di 148 Nm. La propulsione elettrica è fornita da un motore - sviluppato da Nissan - con potenza di 49 CV e coppia di 205 Nm. Renault ha contribuito con la parte “ibrida” dei suoi modelli, composta dal sistema starter/generatore da 15 kW, dall’inverter, dalla batteria da 1,2 kWh e dal cambio. Il risultato è un powertrain che eroga il 25% di potenza in più rispetto al motore benzina montato attualmente, e consumi ridotti fino al 40% nel ciclo urbano e fino al 20% in ciclo combinato: i dati in attesa di omologazione dicono 5,2 litri/100 km e 118 g/km CO2. L'arrivo è previsto entro l'estate 2022.

Nuova Nissan Juke Hybrid

Nissan Ariya è il primo crossover coupé 100% elettrico Nissan, caratterizzato da un design moderno ed elegante, con linee essenziali che incarnano la filosofia Nissan del Futurismo Giapponese Senza Tempo. Ariya è un concentrato di tecnologie innovative, a partire dal nuovo sistema di trazione integrale e-4ORCE, avanzati sistemi di assistenza alla guida, tecnologie di sicurezza e di connettività. La gamma prevede tre versioni: Ariya 63 kWh 2WD, con autonomia fino a 360 km, Ariya 87 kWh 2WD, con autonomia fino a 500 km, infine Ariya e-4ORCE 87 kWh AWD, con autonomia fino a 460 km. Il lancio è previsto nella seconda metà del 2022.

Nissan Ariya

La versione 2022 di Nissan Leaf si distingue per nuove linee esterne e avanzati sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di infotainment. Nuovi dettagli stilistici esterni e nuovi cerchi da 16” e 17” ne esaltano il carattere dinamico. Nuovi anche logo Nissan su cerchi, griglia frontale e posteriore. Due nuovi colori per gli esterni, Universal Blue e Magnetic Blue, che si aggiungono agli 11 già disponibili (6 a tinta unita e 5 Two Tone). Proposta con due diverse batterie e autonomia fino a 385 km (ciclo combinato WLTP), nuova Leaf è ordinabile da aprile 2022, prezzi a partire da 32.200 euro

Nissan Leaf 2022

Il nuovo veicolo commerciale compatto Nissan Townstar inaugura la nuova generazione di LCV Nissan. Sviluppato sulla piattaforma CMF-CD dell’Alleanza, Townstar è disponibile nella versione van e combi, passo corto e passo lungo, con motore 1.3 benzina da 130 CV e 240 Nm di coppia, Euro 6d-Full, o con motore 100% elettrico con batteria da 44 kWh e 245 Nm di coppia. Per la versione elettrica la percorrenza con singola ricarica è pari a 285 km (in attesa di omologazione), il 43% in più rispetto all’autonomia del precedente Nissan e-NV200. Uscita attorno a metà 2022.

Nuovo Nissan Townstar

Dulcis in fundo, la quarta generazione di Nissan X-Trail. Che arriva in Europa per continuare un successo che dura da oltre 20 anni e raccogliere l’eredità della precedente generazione, che può vantare oltre 3 milioni di unità vendute a livello globale. Nuovo X-Trail, come Qashqai, è realizzato sulla piattaforma CMF-C dell’Alleanza, un’architettura all’avanguardia progettata per accogliere il propulsore e-Power e garantire elevate prestazioni. X-Trail sarà anche l’unico modello della gamma Nissan a combinare le due tecnologie innovative e-Power ed e-4ORCE, oltre a rappresentare l’unico SUV a 7 posti ibrido ''non'' plug-in disponibile sul mercato. L'uscita è prevista per l'estate 2022. Nella foto, nuova Nissan Rogue, la cugina made in USA.

Nuova Nissan Rogue (X-Trail)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/03/2022