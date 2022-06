Lexus: "100% elettrici già dal 2030". A MIMO con nuova NX Plug-in

Essere un brand di lusso ha i suoi vantaggi: una gamma più snella, una maggiore reattività ai cambiamenti di scenario. Oltre che una maggiore propensione a sperimentare tecnologie nuove. Dal 2035 in Europa stop ai propulsori termici? Lexus saprà farsi trovare pronta, d'altra parte con l'elettrificazione il marchio premium di Toyota ha un certo feeling. ''Lexus anticipa i tempi, gamma interamente elettrica già dal 2030'', annuncia Luigi Lucà, Amministratore Delegato Toyota Italia, a MIMO 2022 (in video, l'intervista completa). Nel frattempo, avanti in parallelo anche con l'ibrido, e non solo l'ibrido tradizionale: nuova Lexus NX 450h+ la prima Lexus a sposare l'ibrido plug-in. In Piazza Duomo a Milano, ecco il nuovo SUV di taglia M in edizione ibrida ''alla spina''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022