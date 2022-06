L'Harley? Non la compro, la noleggio. Novità anche sull'usato. Video

Acquistare un'Harley nuova è un'autentica esperienza. Ma ancor più eccitante è l'esperienza della guida. Ecco perché il brand di Milwaukee - regolarmente presente a MIMO 2022 con il proprio mini-stand - si avventura ora nel settore del noleggio a lungo termine. ''Si chiama Harley Lease - spiega Francesco Vanni, Managing Director Harley-Davidson per Italia, Spagna e Portogallo - ed è il nostro nuovo programma confezionato in collaborazione con Leasys ed FCA Bank''. Il noleggio, ma non solo: Harley Certified il nome del nuovo progetto dedicato all'usato certificato, mentre visitando i nuovi Pop up Store clienti e appassionati Harley potranno acquistare abbigliamento ed accessori del proprio amato brand. Maggiori dettagli nella nostra video intervista dal Milano Monza Motor Show, rassegna alla quale Harley mostra sia Pan America 1250 Special, sia - novità 2022 - la mini sportster Nightster 975.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 17/06/2022