Mazda: "No a scelte ideologiche. E ricordiamoci i biocarburanti"

La lotta ai cambiamenti climatici è un tema complesso: non è il momento, per l'automotive ma non solo, di arroccarsi su posizioni drastiche. Più saggio è semmai esplorare differenti soluzioni, liberi da condizionamenti ideologici. E invece l'Unione Europea imbocca la strada dell'elettrificazione senza se e senza ma. Mazda, da anni, sostiene un approccio di diversificazione delle fonti energetiche: ''Più tecnologie, ciascuna da applicarsi - spiega Roberto Pietrantonio, ad Mazda Italia - al momento giusto, nel Paese giusto, a beneficio del cliente giusto. Ecco perché promuoviamo anche la ricerca sui biocarburanti: sono climaticamente neutri e soprattutto sarebbero in grado, specialmente nella decade a venire, di sfruttare tecnologie già mature''. In video, la nostra intervista completa. Al Milano Monza Motor Show 2022, la Casa di Hiroshima schiera nuova CX-60, al debutto tra il grande pubblico. Sostenibilità (motore ibrido plug-in), ma non solo: con 327 cv, CX-60 è la Mazda stradale più potente di sempre.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022