Dopo il successo dell’edizione 2021, gli organizzatori del MIMO (Milano Monza Motor Show) confermano che anche nel 2022, la kermesse dedicata al mondo dell’auto si farà! Il programma dell’evento sarà presentato in anteprima martedì 16 novembre alle ore 11.00, presso l’Auditorium Pirelli. Alla conferenza interverranno: il CEO di Pirelli Marco Tronchetti Provera, il Presidente di MIMO Andrea Levy, il Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani, il Sindaco di Monza Dario Allevi e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana (qui il nostro resoconto dell'edizione 2021).

Pambuffetti PJ-01 al MIMO 2021

VEDI ANCHE

LE DATE MIMO 2022 si svolgerà dal 15 al 19 giugno 2022. Attesi all’evento oltre 70 brand tra Case automobilistiche, motociclistiche e della mobilità in generale. La manifestazione, diffusa sul territorio di Milano e Monza coinvolgerà anche collezionisti e club internazionali. L’esposizione statica di novità e anteprime sarà allestita nelle vie e nelle piazze del centro del capoluogo meneghino, con pedane all’aperto.

PROVE DINAMICHE Come nell'edizione 2021 il pubblico potrà orientarsi grazie a una web app disponibile su www.milanomonza.com, con la geolocalizzazione di ciascun modello e di ciascuna Casa costruttrice. Non mancherà poi l'area Test Drive, dove i visitatori avranno l'occasione di testare auto e motocicli equipaggiati con nuove tecnologie, avvalendosi dei consigli del personale scelto dagli espositori.

L'area test drive di MIMO 2021

TEMPIO DELLA VELOCITÀ Monza sarà il cuore pulsante manifestazione in formato dinamico: supercar, hypercar, auto classiche di pregio e prototipi coloreranno il centro, Villa Reale e l’Autodromo di Monza. Una tre giorni, dal 17 al 19 giugno 2022, che vedrà in calendario l’esposizione e il passaggio di collezionisti e club provenienti da tutta Europa. MIMO 2022 sarà completamente gratuito, sia per quanto riguarda la parte statica che per gli eventi dinamici organizzati sul territorio e all’interno dell’Autodromo di Monza, con un orario prolungato dalle 9 alle 23.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/11/2021