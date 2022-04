MIMO 2022: aperte le iscrizioni per il Trofeo MIMO 1.000 Miglia

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Trofeo MIMO 1.000 Miglia, l’evento più adrenalinico in programma sabato 18 giugno 2022, durante il Milano Monza Motor Show (MIMO). Un’occasione unica per i proprietari di supercar e hypercar per assaporare le emozioni della storica 1000 Miglia, con tanto di sfida cronometro finale tra i tornanti dell’Autodromo di Monza (qui il link per isctivere la vettura). Tre le regioni di partenza definite per la kermesse dinamica del MIMO: Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. Per la precisione saranno proprio Torino, Varano de’ Melegari e Milano i punti d’incontro per i collezionisti. La Maison svizzera Chopard sarà protagonista della serata finale che si terrà all'Autodromo Nazionale di Monza durante la quale premierà il vincitore assoluto e i vincitori di categoria del Trofeo MIMO 1.000 Miglia.

MIMO 2022: aperte le iscirizioni per il Trofeo MIMO 1.000 Miglia

SFILATA D'ONORE I collezionisti che partiranno da Milano s’incontreranno presso la sede di corso Venezia di ACI Milano. Il convoglio partirà per una sfilata che attraverserà il cuore di Milano, con passaggio in via Monte Napoleone e piazza Duomo, prima di partire alla volta di Monza per una passerella davanti alla Villa Reale e poi all’Autodromo. Un giro tra tribune, box e paddock e sarà ora di scendere in pista per giocarsi il primo posto nella prova cronometrata. Per il Piemonte, l’appuntamento è in piazza Vittorio Veneto. Le supercar daranno spettacolo in via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello, dove scalderanno i motori prima della partenza per Villa Reale di Monza. Gli appassionati che sceglieranno l’Emilia Romagna come punto di partenza s’incontreranno invece presso la Dallara Academy a Varano de’ Melegari, dove vivranno l’emozione di partire per il tour e seguire gli equipaggi ufficiali della 1.000 Miglia alla volta di Monza. A fondo pagina trovate i programmi delle 3 regioni.

FRA CLASSICO E MODERNO Il Trofeo MIMO 1.000 Miglia nasce dalla partnership tra Milano Monza Motor Show e la 1.000 Miglia. Due realtà apparentemente distanti che proprio sul circuito brianzolo daranno vita a uno spettacolo indimenticabile facendo incontrare il mondo del classico - rappresentato dagli equipaggi iscritti alla 1.000 Miglia - e le case automobilistiche del MIMO che esporranno nei box e in pista i nuovi modelli più sportivi. Per entrare all’Autodromo Nazionale di Monza sarà necessario esibire il MIMO Pass, il biglietto elettronico gratuito che garantirà ai visitatori l’accesso a tribune e paddock e ai test drive nel centro di Milano. Per ottenerlo basta compulare il form online https://www.milanomonza.com/mimopass.

EDIZIONE DI RILANCIO ''È per noi motivo di orgoglio contribuire al rilancio di un settore così strategico per il nostro Paese che, inevitabilmente, in periodo di pandemia ha subito un forte calo'', ha dichiarato Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza, che aggiunge: ''Il connubio tra classico e moderno, che racchiude lo spirito della collaborazione e del Trofeo MIMO 1000 Miglia, è la rappresentazione di ciò che è l'Autodromo, un impianto storico che rimane al passo coi tempi e continua a innovare.'' Per Geronimo La Russa, Presidente Automobile Club Milano: ''ACI Milano ha sin dall’inizio sostenuto e promosso MIMO Milano Monza Motor Show e gli è a fianco in tutte le sue numerose e coinvolgenti iniziative, organizzate per valorizzare la città e tutto il mondo milanese della cultura automobilistica. Quest’anno siamo particolarmente entusiasti di poter anche ospitare i numerosi collezionisti e appassionati che partiranno dalla nostra sede di corso Venezia per un tour meraviglioso che li renderà protagonisti del Trofeo MIMO 1.000 Miglia e del passaggio nell’iconica piazza Duomo.''