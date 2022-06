Zero Motorcycles, le moto elettriche protagoniste a MIMO 2022

Zero Motorcycles, la casa di Santa Cruz che sviluppa e produce solo moto elettriche, sarà presente anche quest’anno all’edizione 2022 di MIMO, il Milano Monza Motor Show che si terrà nel capoluogo lombardo dal 16 al 19 giugno, con l’esposizione di tutta la sua gamma e la possibilità, per gli appassionati delle due ruote, di saltare in sella a una moto a zero emissioni.

Zero Motorcycles a MIMO 2022: la Zero SRS

L’ESPOSIZIONE Due saranno le aree che coinvolgono le attività di Zero Motorcycles a MIMO 2022. La prima è quella espositiva, in Corso Vittorio Emanuele, dove sarà presente la moto di punta del brand californiano, la Zero SR. Presentata lo scorso anno a EICMA (qui il nostro video dalla fiera), è una naked stradale con batteria da 14,4+ kWh (che possono essere portati fino a 17,3 kWh) con un'autonomia di 365 km in ciclo urbano e 182 km in autostrada. Il motore è lo ZF 75-10 da 55 kW e 166 Nm di coppia massima, capace di raggiungere la velocità massima di 167 km/h. La SR offre quattro diverse modalità di guida (Rain, Eco, Standard, Sport) a cui si aggiunge la personalizzabile Custom.

Zero Motorcycles a MIMO 2022: la Zero SRF

I TEST RIDE Oltre all’esposizione della SR, Zero sarà presente anche in Piazza Castello, nella zona della manifestazione dedicata ai test ride, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. Qui sarà possibile provare tre diversi modelli della casa californiana:

SR/S , stradale carenata, con 190 Nm di coppia e 110 CV

, stradale carenata, con 190 Nm di coppia e 110 CV SR/F , versione naked della stessa moto, con identici valori di potenza e coppia, con una batteria espandibile da 15,6 kWh

, versione naked della stessa moto, con identici valori di potenza e coppia, con una batteria espandibile da 15,6 kWh FXE, supermotard con motore ZForce 75-5 e sistema operativo Cypher Operating System II

Zero Motorcycles a MIMO 2022: la Zero SR

COME PRENOTARSI I modelli disponibili per le prove potranno essere prenotati dai visitatori direttamente durante la manifestazione, oppure sulla pagina eventi di Zero Motorcycles.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/06/2022