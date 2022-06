Citroen: "Elettrificazione? Ancora più comfort di bordo"

Cè uno slogan che riassume egregiamente la visione della marca circa la mobilità futura, e quello slogan è Citroen Electric Wellbeing For All: svolta ''green'' per un maggior benessere, purché sia alla portata di tutti. ''L'accelerazione della transizione verso l'auto elettrica - afferma a MIMO 2022 Elena Fumagalli, Responsabile Comunicazione Citroen Italia - consentirà ai nostri clienti di assaporare ancora di più il proverbiale comfort di guida dei nostri modelli. L'impegno di Citroen in materia di mobilità sostenibile procede spedito: entro il 2025, ogni vettura proporrà almeno una versione elettrificata. In video, la nostra intervista raccolta ai piedi del Duomo. Al Milano Monza Motor Show 2022, portabandiera del Double Chevron è Citroen C5 Aircross restyling: più moderno dentro e fuori, un'offerta propulsori (benzina, diesel, plug-in hybrid) che accontenta tutti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022