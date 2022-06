Nuova Citroen C5 Aircross: a benzina o ibrida? Le provo entrambe. Video

Ah! Se della nuova auto ti potessi limitare - e divertire - a scegliere esclusivamente la colorazione per esterni e interni. E invece, anche una volta individuato il tuo modello preferito, al fine di una successiva serena convivenza devi indovinare anche la giusta motorizzazione. Citroen C5 Aircross ti piace, vero? E scommetto che ora, dopo il restyling 2022 di carrozzeria e soprattutto con i nuovi e più moderni display di bordo, ti piace ancora di più. Bene, quale propulsore conviene di più? Perché di C5 Aircross MY22 - proprio come prima - ne esistono in realtà tre differenti declinazioni. Benzina, diesel, Plug-in Hybrid. Un bel...trilemma.

Citroen C5 Aircross: una e trina

Tre propulsori, tre filosofie di vita, oltre che tre stili di guida differenti. La scelta, in larga parte, dipende dall’uso che di C5 Aircross si intende fare . Viaggi tanto? La usi solo in città? Hai dove ricaricare le batterie? A proposito, per conoscere tutte le novità introdotte con il facelift di metà carriera, vi reindirizzo alla completissima video anteprima del collega Emanuele. Cerchiamo ora invece di mettere a confronto, se non tutte e tre, almeno due delle opzioni di motore. Si dà il caso che abbia l’opportunità di guidare - una dietro l'altra - sia il 1.2 PureTech turbo benzina, sia C5 Aircross in configurazione ibrida plug-in, nome commerciale 1.6 Hybrid. Il diesel 1.5 BlueHDi invece no (pazienza, avrebbe avuto voce in capitolo).

Citroen C5 Aircross 2022: i nuovi interni

DUE CALCOLI Al netto delle sensibili differenze che esistono sia alla voce prezzo di listino, sia in materia di performance, potresti chiederti quali costi di esercizio devi effettivamente mettere a preventivo in un caso e nell’altro. Per rispondere alla domanda, in un caso azzero il contachilometri parziale, e misuro i consumi reali. Nell’altro caso, riempio le batterie fino all’orlo e prendo nota dei chilometri percorsi in modalità 100% elettrica. Converto i dati in costi chilometrici. Stabilisco, infine, quale delle due C5 Aircross - una volta in marcia - è più attenta al portafogli.

Parto col motore più tradizionale. Ormai lo conosciamo a memoria, ma ogni volta che lo assaggi il suo sapore lascia sempre soddisfatti. Dietro la sigla PureTech si nasconde in questo caso il 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 131 cv di potenza e 240 Nm di coppia. Nessun genere di aiuto elettrico, 0-100 km/h in 10 secondi e 5: parliamo pur sempre di un SUV da 4 metri e mezzo di lunghezza e una tonnellata e mezzo di peso in ordine di marcia. Muscolatura non particolarmente ricca di fibre rosse, quelle dell’esplosività, in compenso rigogliosa di fibre bianche, quelle della resistenza.

Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech

COSTI AL KM La Casa dichiara un consumo nel ciclo misto di 6,8 l/100 km, mentre io - dopo aver trotterellato avanti e indietro per le strade della Costa Azzurra e cercato di guidare naturale, senza preoccuparmi di alleggerire il piede e lasciando che a innestare le marce fosse il cambio automatico EAT8 - registro un valore di 7,0 l/100 km. Metti, per ipotesi - un’ipotesi molto realistica - che un litro di benzina tu lo paghi 2 euro: ne esce un costo al km di 0,14 euro.

C5 Aircross 1.2 PureTech: consumi di 7 l/100 km

Scendo da C5 Aircross benzina, salgo su C5 Aircross Plug-in Hybrid. Breve ripasso: a recitare la parte del motore termico è il 4 cilindri 1.6 benzina da 181 cv, coadiuvato (o sostituito in toto) nelle sue funzioni da un’unità elettrica da 80 kW, o 108 cv, sistemata a valle del cambio, che così guadagna una ë (ë-EAT8). Potenza di sistema di 225 cv, coppia di 320 Nm, trazione anteriore. Più sportiva sia cronometro alla mano (0-100 km/h in 8 secondi e 9), più tonica anche tra le curve grazie al controllo elettronico attivo delle sospensioni, sempre comunque provviste degli squisiti Smorzatori Idraulici Progressivi.

Citroen C5 Aircross 1.6 Hybrid

COSTI AL KM C5 Aircross 1.6 Hybrid è equipaggiata di batterie al litio da 13,2 kWh e accreditata di 55 km di autonomia in modalità EV. All'atto pratico, una distanza che ad accumulatori carichi al 100% - e dosando l'acceleratore - riesci effettivamente a percorrere senza mai chiamare in causa il motore termico. Non lo dice solo il Double Chevron, non lo dico soltanto io: andatevi a rivedere la nostra precedente prova. Usando come unità di misura un costo dell'energia - da presa domestica e al netto di eventuali contratti speciali col proprio provider - di 0,30 euro/kWh, una performance di 55 km di autonomia in full electric si traduce in un costo chilometrico di 0,07 euro.

Citroen C5 Aircross Plug-in: fino a 55 km a emissioni zero

Morale: almeno nel suo Driving Mode più eco-logico ed eco-nomico (non abbiamo calcolato i consumi in modalità ''mista'': solo i costi in EV Mode), C5 Aircross Hybrid vince per distacco la sfida all'ultimo centesimo con la collega a benzina, che addirittura - anche a causa dei vertiginosi prezzi alla pompa del carburante - viene ''doppiata''. Ma attenzione...

C5 Hybrid: in modalità EV è campionessa di risparmio

PREZZI Il confronto si è disputato sul terreno dei costi di esercizio. Alla cassa del concessionario, C5 Aircross 1.6 Hybrid sconta un handicap di diverse migliaia di euro, partendo il suo listino da quota 43.350 euro (allestimento Feel). Va ricordato, tuttavia, che in suo soccorso corrono gli ecoincentivi statali di seconda fascia: 2.000 euro senza rottamazione, 4.000 euro con rottamazione. Dal canto suo C5 Aircross 1.2 PureTech parte da soli 29.700 euro con cambio manuale a 6 marce (e allestimento Live), o da 34.200 euro in abbinamento all'automatico EAT8 (Feel). Pagarla meno e consumare un po' di più (ma senza preoccuparsi di cercare una presa di corrente), o pagarla di più e spendere meno di utilizzo (se ricarichi con regolarità): voi a quale scuola di pensiero appartenete?

Citroen C5 Aircross: la scelta del motore dipende da te

Le stesse considerazioni che leggere sopra sono espresse anche in formato video. Clicca Play sulla foto di cover e scopri come cambia C5 Aicross con il restyling 2022, e soprattutto quali spese mettere in conto sia dopo che si è portato a casa un esemplare a benzina, sia in caso di C5 Aircross plug-in. Buona visione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/06/2022