Nuova Citroën C5 X: la prova video dell'ammiraglia super comfort

Al volante della nuova C5 X con motore plug-in hybrid per svelarvi pregi e difetti in ogni loro sfaccettatura, non resta che mettere in play...

TRADIZIONE CHE SI RINNOVA Citroën vanta un passato luminoso nel segmento delle ammiraglie grazie a modelli iconici come la CX, la DS, la XM, la C6 ma oggi la maison francese torna con un’auto tutta nuova. Un po’ berlina, un po’ station wagon e, perché no, ancora un po’ SUV e aggiungendo la lettera X. Si chiama C5 X e sintetizza, appunto, il meglio di tre mondi apparentemente poco compatibili. Ha un design moderno, con forme affusolate e imponenti. Diciamo che non passa inosservata su strada anche per le sue dimensioni taglia XL con oltre 4,8 metri di lunghezza. E grazie a questo, anche in abitacolo si sta molto comodi in cinque con un bagagliaio che va da 545 a 1.640 litri, un buon volume in relazione alle dimensioni.

Nuova Citroen C5 X: il video della prova per scoprirne i segretiCOMFORT AL CENTRO DEL PROGETTO Ma tutto è focalizzato sul comfort fin da subito. A bordo della C5 X siete accolti da poltroncine super accoglienti, con imbottitura differenziata e, a richiesta, regolabili elettricamente, climatizzati e con massagghio. La plancia è un esempio per razionalità e tecnologia. Ci sono due display, uno per gli strumenti e l’altro, da 12”, per l’infotainment, che è molto intuitivo da utilizzare. Effetto wow garantito dall’head-up display, che proietta le informazioni di marcia su un’area di 21”.

TRE MOTORIZZAZIONI, MA IL DIESEL È BANDITO Lato motori, la gamma è composta solo da motori turbo-benzina, convenzionali e plug-in hybrid. Niente diesel, sacrificato sull’altare della lotta all’inquinamento. Si parte dal tre cilindri milledue da 130 CV, si passa al quattro cilindri millesei da 180 CV e si arriva al vertice con la versione ricaricabile alla spina che eroga 225 CV di potenza e 360 Nm di coppia complessivi. La C5 X hybrid offre buone prestazioni e, di nuovo, tanto comfort grazie alle sospensioni a regolazione elettronica, che rendono ogni tipo di fondo stradale un tappeto di velluto, è davvero difficile metterle in difficoltà. Lo sterzo è leggero e abbastanza preciso, la C5 X non è svelta come una lepre, ma si destreggia bene nel traffico anche se il suo territorio preferito sono le strade libere dal traffico. Buona anche l’efficacia dei freni che hanno la funzione rigenerativa per caricare la batteria da 12,4 kWh, che per Citroën, assicura fino a 50 km di autonomia EV.

Nuova Citroen C5 X: interni accoglienti e lussuosiSICUREZZA IN PRIMO PIANO La suite di ADAS è completa ed è composta da tutti i sistemi per raggiungere il secondo livello di guida assistita. La gamma attacca a 33.250 euro per la 1.2 130 CV, mentre la PHEV parte da 45.250 euro. E dopo averla raccontata in ogni suo dettaglio – leggete la prova qui – adesso è ora di mettervi comodi e guardare il video, che vi presenta la nuova ammiraglia di Citroën in maniera approfondita.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/03/2022