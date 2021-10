Novità auto

La forma e la funzione, cioè dettagli di design e l'indice di percorrenza. Oggi in Gran Bretagna, presto - con ogni probabilità - anche nel resto d'Europa e in Italia. Citroen C4 2022 si concede una manciata di modifiche estetiche, mentre e-C4 Electric perfeziona l'efficienza della batteria. Andiamo con ordine.

Citroen C4 ed e-C4

UN TOCCO DI COLORE In UK, gli allestimenti entry level Sense e Sense Plus di C4 MY22 ora adottano innanzitutto nuovi cerchi con una finitura grigio chiaro, mentre i più costosi modelli Shine e Shine Plus vengono equipaggiati di ruote in lega ''Aeroblade'' da 18 pollici, con un design a taglio di diamante bicolore che sostituisce la finitura fumé della versione uscente. Il colore della vernice esterna Obsidian Black viene rimosso dalla gamma, sostituito dalla nuova tonalità Perla Nera.

Citroen C4, gli interni

A PORTATA DI TABLET All'interno, la cabina rimane pressoché invariata, con il solito touchscreen da 10 pollici dell'infotainment a centro plancia. Tra gli aggiornamenti tecnologici, da segnalare semmai l'aggiunta, sui modelli Sense, del supporto Citroen Smart Pad, funzione che consente ai passeggeri dei sedili anteriori di installare un tablet sul cruscotto. Nella custodia del tablet stesso è incluso un filtro per lo schermo, che impedisce al conducente di distrarsi durante la guida. L'airbag passeggero è stato infine riprogettato: in caso di impatto, si apre solo la parte superiore del supporto.

Citroen e-C4, dal 2022 più autonomia

DALLA TEORIA ALLA PRATICA Dal canto suo, Citroen e-C4 Electric riceve dunque una serie di miglioramenti tecnici alla batteria a ioni di litio. Che conserva la stessa capacità energetica (50 kWh) e lo stesso valore di autonomia da ciclo combinato WLTP (350 km), tuttavia gli aggiornamenti - secondo il Double Chevron - dovrebbero facilitare a e-C4 Electric il compito di esprimere per davvero le sue proprietà di percorrenza a lungo raggio anche nel traffico reale. Maggiori dettagli, eventuali variazioni al listino inclusi, li conosceremo in vista del lancio sul nostro mercato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/10/2021