Veicoli commerciali

Dal trasporto passeggeri al piccolo trasporto merci: rivoluzione elettrica senza confini. Dopo nuovo Citroën ë-Berlingo, sul mercato dall'estate 2021, ora è la volta del cugino da lavoro, Citroën ë-Berlingo Van. Da ottobre 2021 il furgoncino a batterie del Double Chevron è ordinabile anche in Italia. Ecco in quali declinazioni e a quale cifra.





IN CIFRE Con un’autonomia che permette di percorrere fino a 275 km, assicurata da un pacco batterie a ioni di litio da 50 kWh (ricarica all’80% in soli 30 minuti da colonnina pubblica ultra-fast), spinto inoltre da un motore elettrico da 136 CV, Citroën ë-Berlingo Van si rivolge innanzitutto a piccole imprese, fattorini, artigiani e negozianti che compiono frequenti viaggi su brevi distanze, e per il quali l'accesso libero alle zone soggette a limitazioni di traffico è un bene prezioso.

Uno studio Citroen individua il target di riferimento con massima precisione. I professionisti più interessati sono generalmente flotte di piccole e medie dimensioni: il 41% sono artigiani, imprese di costruzione o società addette alle consegne che spesso operano in aree urbane. Anche se il 58% di questi professionisti viaggia poco in autostrada e percorre in media solo 72 km al giorno, ha comunque bisogno di un veicolo versatile per poter coprire un tragitto di 250 km nell’arco di una giornata. L'88% compie brevi spostamenti e la ricarica della batteria è necessaria durante il giorno solo per l'1,6% dei viaggi, dato che la stragrande maggioranza degli utilizzi permette di ricaricare la sera dopo il lavoro.

La versione elettrica mantiene tutte le qualità di Berlingo Van, compreso un volume utile fino a 4,4 m3, una lunghezza utile fino a 3,44 metri (valori che quindi non sono influenzati dalla presenza delle batterie, sistemate sotto il pianale) e tutta la modularità della cabina Extenso. Il carico utile è fino a 800 kg e il carico rimorchiabile di 750 kg. L'head-up display e il nuovo schermo digitale ad alta definizione da 10 pollici migliorano infine la vita a bordo.

A PORTATA DI APP Tornando in tema batterie. My Citroën permette di gestire a distanza la ricarica (stato di carica e autonomia del veicolo, ricarica differita usando lo smartphone) e il pre-condizionamento termico dell’abitacolo. Charge My Car, app sviluppata da Free2Move Services, dal canto suo facilita la ricarica offrendo l'accesso a più di 220.000 colonnine, o permettendo di pianificare il miglior itinerario tenendo conto dell’autonomia residua del veicolo e della localizzazione delle stazioni lungo il percorso (integrando le pause di ricarica, il tempo totale di ricarica, il tipo di presa, la modalità di accesso alle colonnine di ricarica). Per guadagnare tempo, si può pagare il consumo direttamente tramite l’app.

DUE CONTI Il costo di utilizzo di ë-Berlingo Van è ridotto: il costo del consumo di elettricità è cinque volte inferiore al costo del carburante di un furgoncino con motore termico. Anche la manutenzione è semplificata: in assenza di filtro dell'olio, cambio o frizione, lo stress meccanico, l'usura o le rotture sono notevolmente ridotti e le pastiglie dei freni sono meno sollecitate grazie al sistema di recupero dell'energia in frenata. Morale: costi abbattuti del 30%.

La gamma di ë-Berlingo Van, disponibile in Italia a partire da 26.535 euro IVA esclusa, viene proposta in due misure (M da 4,40 metri e XL da 4,75 metri) ed è declinata in 5 versioni di cui una con doppia cabina mobile nella misura XL.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/10/2021