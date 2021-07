35 ANNI E NON SENTIRLI Correva il 1996 quando Citroen metteva in commercio la prima generazione di Berlingo, inventando di fatto il segmento dei multispazio. Siamo arrivati alla terza, di generazione, uscita nel 2018 (qui la nostra prova su strada): dopo aver venduto quasi 200mila unità, sono maturi i tempi per una versione completamente elettrica, disponibile da oggi anche in Italia.

COM’È FATTO

Virtualmente indistinguibile dalle versioni con motore termico, Citroen ë-Berlingo si differenzia per i dettagli in colore azzurro, sul paraurti anteriore e sugli Airbump laterali, e per la presa d’aria anteriore chiusa, con una piccola “e” sul lato sinistro. Lo sportellino di ricarica è nella stessa posizione del tappo del serbatoio.

DIMENSIONI Come l’equivalente con motore termico, Citroen e-Berlingo è disponibile in due taglie, M e XL, che misurano rispettivamente 4403 e 4753 mm, con un passo di 2785 e 2975 mm, e sono alti 1844 e 1849 mm. Uguale la larghezza di 1848 mm. In ordine di marcia, e-Berlingo pesa 1739 e 1876 kg, rispettivamente.

COLORI Sono disponibili sette colori di carrozzeria: uno pastello (Bianco Banquise), cinque metallizzati (Nero Perla, Blu Nuit, Grigio Acier, Grigio Platinium, Metallic Copper) e uno perlato (Sabbia). Su richiesta c’è il Pack XTR, che si distingue per interni Wild Green, personalizzazione XTR, barre al tetto e retrovisori Nero Onyx, inserti arancione sugli airbump e sui fendinebbia, guarnizioni paraurti anteriori e posteriori e cerchi in lega da 17’’.

PRATICA, PRIMA DI TUTTO

Le multispazio sono il mezzo ideale per le famiglie numerose, ma anche per gli appassionati di hobby ingombranti, che trovano un bagagliaio di grande capacità, pratico e modulabile. Anche in versione elettrica, Berlingo offre una capienza fino a 4 metri cubi, una lunghezza di carico di oltre 3 metri (versione XL) e un bagagliaio che arriva fino a 2.126 litri.

VANI OVUNQUE Come ogni multispazio che si rispetti, anche Berlingo offre una pletora di vani portaoggetti, per una capacità complessiva di ben 186 litri extra: solo il Modutop, la cappelliera nel padiglione, ne mette a disposizione ben 60. I sedili della seconda e terza fila sono pieghevoli, su richiesta è possibile avere le tendine oscuranti sui vetri, mentre i sedili anteriori hanno dei tavolini estraibili che fanno sempre molto comodo nei lunghi viaggi con i bambini.

MOTORE E PRESTAZIONI

Il motore elettrico ha una potenza di 136 CV (100 kW), con una coppia di 260 Nm disponibili immediatamente. La velocità massima - autolimitata - è di 135 km/h. Per passare da 0 a 100 km/h sono necessari 11,2 secondi. Il pacco batterie, alloggiato nel pianale, ha una capacità di 50 kWh capace di un’autonomia di 280 km (ciclo WLTP). Il caricatore di bordo è da 7 kW, e di serie è previsto anche un cavo di ricarica trifase da 22 kW.

ALLESTIMENTI DI CITROEN E-BERLINGO

Citroen e-Berlingo è disponibile in quattro allestimenti (il modello XL solo nell’allestimento Feel Pack).

LIVE : tutto l’essenziale, e anche qualcosina di più. Climatizzatore manuale, allerta stanchezza guidatore, radio da 5” con touchscreen e Bluetooth , presa USB e due altoparlanti, porta laterale scorrevole con vetri fissi (sinistra/destra) e due vetri fissi in terza fila, chiusura centralizzata, sedile del conducente regolabile in altezza e con regolazione dell’inclinazione dello schienale e poggiatesta regolabile in altezza, panchetta posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, Pack Safety (Active Lane Departure warning, speed limit information, intelligent speed assist, tyre monitoring system, Video Active Safety Brake, regolatore e limitatore di velocità), vano portaoggetti sotto il padiglione anteriore con maniglie integrate nella prima fila , retrovisori esterni con regolazione elettrica. Caricatore di bordo 7kW, cavo di ricarica, 6m, e cavo di ricarica trifase da 22 kW con astuccio dedicato

: tutto l’essenziale, e anche qualcosina di più. , presa USB e due altoparlanti, porta laterale scorrevole con vetri fissi (sinistra/destra) e due vetri fissi in terza fila, chiusura centralizzata, sedile del conducente regolabile in altezza e con regolazione dell’inclinazione dello schienale e poggiatesta regolabile in altezza, panchetta posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, (Active Lane Departure warning, speed limit information, intelligent speed assist, tyre monitoring system, Video Active Safety Brake, regolatore e limitatore di velocità), , retrovisori esterni con regolazione elettrica. Caricatore di bordo 7kW, cavo di ricarica, 6m, e cavo di ricarica trifase da 22 kW con astuccio dedicato FEEL : alla dotazione dell’allestimento LIVE aggiunge la regolazione lombare per il sedile del guidatore, sedile del passeggero regolabile in altezza e con regolazione dell’inclinazione dello schienale e bracciolo removibile, tavolini estraibili negli schienali dei sedili anteriori, sensori di parcheggio posteriori , doppia porta laterale scorrevole con vetri a compasso e due vetri fissi in terza fila, Pack Safety Plus (che aggiunge il Driver Attention Alert, la commutazione automatica dei fari abbaglianti, il Pack Visibilità e il riconoscimento esteso dei cartelli stradali), il Pack Look (maniglie esterne e calotte dei retrovisori in tinta carrozzeria, paraurti anteriori e posteriori con inserti colorati , profili guida delle porte laterali scorrevoli in tinta carrozzeria)

: alla dotazione dell’allestimento LIVE aggiunge la regolazione lombare per il sedile del guidatore, sedile del passeggero regolabile in altezza e con regolazione dell’inclinazione dello schienale e bracciolo removibile, , doppia porta laterale scorrevole con vetri a compasso e due vetri fissi in terza fila, Pack Safety Plus (che aggiunge il Driver Attention Alert, la commutazione automatica dei fari abbaglianti, il Pack Visibilità e il riconoscimento esteso dei cartelli stradali), il Pack Look (maniglie esterne e calotte dei retrovisori in tinta carrozzeria, , profili guida delle porte laterali scorrevoli in tinta carrozzeria) FEEL PACK : tre sedili posteriori singoli e ripiegabili, lunotto termico oscurato apribile , barre al tetto nero brillante, alzacristalli elettrici in seconda fila, retrovisore interno elettrocromatico, retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente, vetri oscurati in seconda e terza fila, volante in pelle con comandi integrati . Ancora, radio DAB 8” Touchscreen con Mirrorscreen, Bluetooth, 2 prese USB, cruscotto digitale da 10” .

: tre sedili posteriori singoli e ripiegabili, , barre al tetto nero brillante, alzacristalli elettrici in seconda fila, retrovisore interno elettrocromatico, retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente, vetri oscurati in seconda e terza fila, . Ancora, radio DAB 8” Touchscreen con Mirrorscreen, Bluetooth, 2 prese USB, . SHINE: telecamera posteriore con Top Rear Vision, head-up display a colori, climatizzazione automatica bizona e cerchi in lega da 16”.

PREZZI

LIVE M FEEL M FEEL PACK M/XL SHINE M NUOVO CITROËN Ë- BERLINGO 34.100 € 36.850 € 38.350 € 39.850 € 39.100 €

Ai prezzi di listino che trovate qui sotto vanno poi sottratti gli incentivi statali (con o senza rottamazione) e, laddove presenti - come in Lombardia - anche quelli Regionali. Le batterie sono garantite 8 anni o 160.000 km (per il 70% della loro capacità).