Autore:

Giulia Fermani

VAN OF THE YEAR Fissato per metà novembre il via libera agli ordini in Italia del Nuovo Citroen Berlingo Van. Il listino della terza generazione parte da 14.380 euro per la versione M-Control con motore BlueHDi 75.

INFO E CARATTERISTICHE La nuova generazione, International Van Of The Year 2019 secondo i giudici del Salone Internazionale del Veicolo Commerciale di Hannover, adotta una silhouette diversa dalle precedenti, con il parabrezza portato in avanti e un frontale più alto e corto. In Italia Nuovo Citroen Berlingo Van verrà proposto in dodici versioni, combinazione di quattro motorizzazioni (BlueHDi 75; BlueHDi 100 S&S; BlueHDi 130 S&S; 130 S&S abbinato al cambio automatico a otto rapporti EAT8), tre allestimenti (Controll, Club, Doppia Cabina) e due lunghezze M e XL (4,40m e 4,75m). Il nuovo Van Citroen è disponibile nelle versioni Worker, destinata ai professionisti di cantiere, con assetto rialzato (+30 mm), protezione sotto al motore e pianale di carico rivestito in plastica e Driver, studiata per coloro che percorrono lunghi tragitti o effettuano molte consegne nelle zone urbane, con Touchscreen capacitivo da 8 pollici e un inedito sistema Surround Rear Vision.