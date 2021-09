Novità auto

Per C5 X, carrozzeria a cavallo tra SUV e SW, tre motorizzazioni (no diesel, sì plug-in), tre allestimenti, quattro "ambienti"

Design, comfort, tecnologia, ecologia. Sulla carta, un mix vincente. Ora è il momento di misurarsi col mercato. Citroën svela i prezzi di nuova C5 X in Italia. La gamma è come sempre articolata, ecco in che modo.

Citroën ritorna dunque nel segmento delle grandi stradiste con un modello che è una sintesi tra una berlina, una Station Wagon e un SUV. Innanzitutto, 6 tinte di carrozzeria tutte metallizzate o perlate: Pearl Black, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Amazonite Grey, un elegante grigio-verde che si intona perfettamente all’ambiente interno Hype Adamantium, infine Magnetic Blue, un blu saturo luminoso e profondo che ricorda la tinta di 19_19 Concept. Queste tinte di carrozzeria possono essere abbinata al tetto a contrasto in tinta Nero Black che accentua l’aspetto elegante del veicolo.

Inoltre, Nuova Citroën C5 X propone 2 diversi tipi di cerchi, tutti da 19”: i cerchi in lega da 19’’ Aero X e i cerchi in lega da 19'' Aero X Black Diamond. Entrambi i cerchi sono dotati di inserti aerodinamici nero lucido che aiutano a dirigere il flusso d’aria creando un effetto turbina per ridurre la resistenza aerodinamica e di conseguenza le emissioni di CO².

Per gli interni, nuova Citroën C5 X propone 4 diversi ambienti.

L’ambiente Urban Grey, sobrio ed elegante, propone sfumature di grigio senza tempo con un mix di tessuto grigio e tessuto effetto pelle nero, la fascia della plancia nera e le decorazioni della plancia dall’aspetto metallo.

L’ambiente Metropolitan Grey abbina la pelle nera, un tessuto effetto pelle grigio sulla parte alta degli schienali, la fascia della plancia e una decorazione della plancia dall’aspetto metallo spazzolato.

VEDI ANCHE

L’ambiente Hype Black è l’immancabile ambiente dinamico e senza tempo dell’universo automobilistico: pelle nera liscia e traforata che crea un motivo a chevron in filigrana, fascia della plancia nera e decorazione della plancia effetto legno con un motivo geometrico a chevron.

L’ambiente Hype Adamantium è più improntato all’originalità e alla luminosità a bordo: proposta bicolore con pelle liscia nera traforata che crea dei motivi a chevron in filigrana, abbinata alla pelle liscia in tonalità grigio caldo e a una fascia della plancia nello stesso colore, valorizzata da una fascia sulla parte alta degli schienali color legno chiaro, in armonia con la decorazione della plancia effetto legno a motivi geometrici a chevron.

Nuova Citroën C5 X si declina in Italia in 3 allestimenti.

Feel Pack, versione di ingresso, già molto ricca di equipaggiamenti, che offre le Sospensioni Citroën Advanced Comfort, la climatizzazione automatica bizona, il Pack Safety, Accensione Automatica Fari, Tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia, High Beam Assist, la funzione Keyless Access & Start, sedili Citroën Advanced Comfort, sedile conducente con regolazione lombare, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, presa USB Type C anteriore e posteriore, Presa 12 V anteriore, telecamera di retromarcia, e un look ancora più curato con i cerchi in lega da 19’’ Aero X. La motorizzazione ibrida plug-in abbinata alla versione Feel Pack aggiunge alcuni elementi tra cui la personalizzazione specifica “ḧybrid”, il Caricatore On Board Charger 3,7 kW monofase, cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort, 1 ulteriore presa USB Type C anteriore.

Shine, la versione al cuore della gamma, si dota delle più recenti tecnologie come l’Extended Head Up Display a colori, l’Highway Driver Assist, la ricarica wireless per lo smartphone, il sedile passeggero con regolazione lombare, TouchPad 12”, volante riscaldabile e interni ancora più valorizzanti con gli interni in pelle/TEP Metropolitan Grey. La motorizzazione ibrida plug-in abbinata alla versione Shine aggiunge la personalizzazione specifica “ḧybrid”, Caricatore On Board Charger 3,7 kW monofase, cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort.

Shine Pack, al vertice della gamma, offre un comfort ancora maggiore con il portellone motorizzato con funzione Hands-free tailgate, i sedili elettrici per il conducente (8 vie) e il passeggero anteriore (6 vie), i vetri anteriori e posteriori acustici stratificati e interni in pelle Hype Black in Pelle Nera con dettagli chevron. La motorizzazione ibrida plug-in abbinata alla versione Shine Pack aggiunge gli stessi equipaggiamenti che aggiunge nella versione Plug-In Hybrid Shine.

C5 X si declina innanzitutto in una gamma con 3 motorizzazioni, benzina e ibrida Plug-in, tutte associate al cambio automatico:

1.2 PureTech 130 S&S EAT8;

1.6 PureTech 180 S&S EAT8;

Hybrid 225 Ë-EAT8, la versione ibrida plug-in che associa il motore benzina PureTech 180 S&S, il motore elettrico da 81,2 KW, il cambio automatico elettrificato ë-EAT8 e la batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh.

Motorizzazione benzina a partire da 33.250 euro, motorizzazione ibrida plug-in a partire da 45.250 euro. Nuova C5 X è già ordinabile in Italia e arriverà nei punti vendita Citroën all’inizio del 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/09/2021