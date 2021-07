UN SUCCESSO Si arricchisce per l’estate la gamma di Citroen C3, la piccola francese che tanto successo sta riscuotendo un po’ ovunque (anche da noi, nonostante il periodaccio, è comunque tra le dieci auto più vendute). Si chiama You! (tu, in inglese), si basa sull’allestimento Feel, ed è ovviamente dedicata a chi l’auto la deve guidare, che si tratti di un neopatentato alla ricerca della sua prima auto, al guidatore più esperto che cerca un mezzo pratico e facile da usare, senza rinunciare a comfort e sicurezza.

COM’È FATTA FUORI

Fresca fresca di restyling (l’abbiamo provata per voi qualche giorno fa), la nuova Citroen C3 You! offre luci diurne a LED, i profili dei passaruota e il sottoscocca di colore nero opaco. I copricerchi da 15” sono nello stile Arrow. I fendinebbia hanno profili bianchi, colore ripreso anche dalle calotte degli specchietti retrovisori (riscaldabili e regolabili elettricamente) e dalla finitura sul montante posteriore.

FIRMA ESCLUSIVA Sotto gli specchietti, infine, troviamo il logo YOU! di colore nero (dettaglio condiviso anche dal nuovo Tiguan Urban Sport). Sei le tinte disponibili per la carrozzeria: il Rosso Elixir di queste foto, Night Black, Soft Sand, Steel Grey, Platinium Grey e Polar White.

COME CAMBIA DENTRO

Lo stile degli interni è quello lineare e accogliente della C3 normale: la plancia è in colore Nero Brillante, con profilo satin e rivestimento in tessuto Mica Grey. Per quanto riguarda la vita a bordo, C3 You! mette a disposizione di serie:

assistenza alla partenza in salita

radio digitale MP3 DAB con comandi al volante e altoparlanti Bluetooth

alzacristalli anteriori elettrici

climatizzatore manuale

regolatore e limitatore di velocità

sedile del conducente regolabile in altezza

volante regolabile in altezza e in profondità

PREZZO, QUANDO ARRIVA CITROEN C3 YOU!

Citroen C3 You! è disponibile con la sola motorizzazione a benzina PureTech 83 CV con Start & Stop, omologata Euro6d, accoppiata a un cambio manuale a cinque rapporti. 169 km/h la velocità massima, 5,8 i litri per 100 km di consumo omologato WLTP. Già ordinabile in Italia al prezzo di 16.050 euro, C3 YOU! arriverà nelle concessionarie Citroën a settembre.