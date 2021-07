SEMPRE DI CORSA È passato un annetto dal debutto del facelift di Volkswagen Tiguan (e poche settimane dalla presentazione della nuova versione a passo lungo Allspace), e la casa di Wolfsburg ha presentato oggi un nuovo allestimento sportivo chiamato Urban Sport.

I DETTAGLI ALL’ESTERNO

Tiguan Urban Sport si fa immediatamente notare per la scritta della versione ben visibile sulle fiancate, sotto gli specchietti laterali, di plastica nero lucido. Dello stesso colore le prese d’aria del paraurti anteriore. Quello posteriore, nel colore carrozzeria, presenta una striscia catarifrangente a tutta larghezza e una finitura cromata che avvolge gli scarichi (finti). Lo spoiler sul tetto è quello della versione R Line, così come i vetri posteriori oscurati, mentre i cerchi in lega sono il modello Sebring da 18”. Di colore nero, ovviamente.

ALL’INTERNO DI TIGUAN URBAN SPORT

Basta aprire le portiere anteriori per notare immediatamente i battitacco illuminati con la scritta Urban Sport. Pedaliera e appoggio per il piede sinistro sono in acciaio. I tappetini hanno profili rossi e cuciture grigie a contrasto. I sedili comfort con supporto lombare hanno rivestimenti esclusivi in pelle nera sui fianchetti e tessuto color antracite e cuciture rosse, riprese anche dai rivestimenti dei pannelli porta.

ALLESTIMENTO SPORTIVO

A parte i dettagli estetici, la versione Urban Sport tiene fede al suo nome anche nella dotazione dinamica: lo sterzo progressivo è di serie, così come il telaio sportivo. Di serie anche le luci a LED con il sistema di accensione automatica degli abbaglianti. A bordo troviamo la radio DAB+, il climatizzatore a tre zone con filtro attivo dell’aria, e il mantenimento attivo della corsia di marcia.

PACCHETTO URBAN SPORT PLUS

Su richiesta è possibile ordinare anche il pacchetto Urban Sport Plus (1.995 euro) che comprende l’head-up display a dolori, lo stereo Harman Kardon con 8 altoparlanti, 480 watt di potenza, amplificatore digitale a 16 canali e subwoofer. Ancora, fari a matrice di LED anteriori e luci di svolta dinamiche.

QUANDO ARRIVA, PREZZO

Nuova Tiguan Urban Sport non è ancora disponibile a listino per il mercato italiano, ma su quello tedesco apre a 33.125 euro (IVA inclusa) per la motorizzazione benzina TSI da 136 CV e 35.475 euro per la versione TDI a gasolio da 122 CV. Vi aggiorneremo non appena arriveranno i prezzi ufficiali anche per il mercato italiano.