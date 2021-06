ARRIVA ANCHE LA SPILUNGONA È passato poco più di un mese dalla presentazione ufficiale della nuova Tiguan Allspace, che eredita le novità stilistiche e tecnologiche della sorella a passo corto (ma con alcuni dettagli esclusivi, come vi abbiamo raccontato nel nostro approfondimento). Da oggi sono aperti gli ordini per la versione più lunga (11 cm) del SUV tedesco, bestseller nel segmento C.

LE NOVITÀ, DENTRO E FUORI

Come la versione più corta, anche la nuova Volkswagen Tiguan Allspace presenta gruppi ottici di nuovo disegno, con il familiare “baffo” che si allunga nella fiancata e i fendinebbia integrati. Solo per questo modello è prevista una striscia luminosa che collega i due gruppi ottici anteriori, interrotti dal nuovo logo della casa di Wolfsburg. Al posteriore, nelle versioni più ricche, i fanali hanno le “frecce” dinamiche e le luci di stop “clic clac”, che accendono gruppi di LED diversi quando si preme il pedale del freno.

PIÙ GRANDE E COLORATA Sono 4.723 i mm da un paraurti all’altro (+22 mm), mentre non cambiano larghezza (1.840 mm) e altezza (1.670 mm), così come il passo (2.790 mm). Invariato anche il bagagliaio, con 760 litri di capacità nella configurazione a cinque posti, che arrivano a ben 1.920 litri con gli schienali del divano - scorrevole - abbassati. Nella versione a sette posti i valori scendono a 700 e 1.755 litri. Otto i colori per la carrozzeria, tra cui le nuove tonalità Oryx White e Kings Red. A bordo, segnaliamo l’arrivo del moderno sistema di infotainment MIB3 e del climatizzatore trizona con comandi touch.

I MOTORI DI VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE

Due per il momento i motori in gamma: un 1.5 turbobenzina da 150 CV e un 2.0 TDI turbodiesel con potenze di 150 CV e 200 CV. Per tutti i modelli il cambio automatico DSG a sette rapporti è di serie. Le motorizzazioni turbodiesel montano un doppio catalizzatore SCR per ridurre le emissioni di ossidi di azoto, e sono disponibili sia a trazione anteriore che integrale 4Motion. Il 1.5 TSI da 150 CV prevede la gestione attiva dei cilindri, che ne disattiva due su quattro quando le condizioni d’uso lo prevedono.

GLI ALLESTIMENTI DI VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE

Come già avviene per diversi altri modelli di Volkswagen, la casa di Wolfsburg ha semplificato il listino ridefinendo la gamma degli allestimenti: nuova Tiguan Allspace è disponibile nelle versioni Life, Elegance e R-Line.

LIFE La versione d’attacco del listino offre il supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie, cerchi in lega da 18 pollici, climatizzatore automatico a tre zone , sensori di parcheggio anteriori e posteriori, gruppi ottici anteriori full LED, cruscotto digitale da 10,25”, infotainment con navigatore e schermo touch da 8”, portellone elettrico. Ricca la dotazione di ADAS di serie : cruise control adattivo ACC con funzione predittiva, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali, dinamico della segnaletica, monitoraggio dell’angolo cieco

ELEGANCE L'allestimento intermedio (+3.000 euro) aggiunge gli airbag laterali posteriori, le luci ambientali in abitacolo , i fari anteriori a matrice di LED, apertura portellone senza mani, telecamera di parcheggio e rivestimento "Ars Velours" per i sedili

L’allestimento intermedio (+3.000 euro) , i fari anteriori a matrice di LED, apertura portellone senza mani, e rivestimento “Ars Velours” per i sedili R-LINE La versione top di gamma del listino (+800 euro rispetto a Elegance) prevede cerchi in lega da 19”, sedili sportivi, dettagli interni ed esterni R-Line nero lucido (spoiler, cornice finestrini, logo, diffusore posteriore, gusci specchietti ecc.), volante sportivo in pelle con comandi touch

OPTIONAL Listino semplificato, ma la lista di optional rimane comunque discretamente nutrita. Tra i più interessanti segnaliamo il Winter Pack (sedili e ugelli lavavetro riscaldabili) a 325 euro, lo schermo dell’infotainment da 9.2” (750 euro) con assistente vocale, e l’impianto audio Harman/Kardon da 10 altoparlanti e 480 Watt di potenza (880 euro). La versione a 7 posti costa 800 euro per tutti gli allestimenti.

I PREZZI DI VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE

Il listino della nuova Tiguan Allspace apre a 39.500 euro per la versione 1.5 TSI ACT da 150 CV in allestimento Life, con cambio DSG e trazione anteriore. Il 2.0 TDI da 150 CV e trazione anteriore parte da 41.500 euro, che diventano 44.400 aggiungendo la trazione integrale 4Motion. I motori da 200 CV sono disponibili solo con trazione integrale e negli allestimenti Elegance e R-Line, a 49.000 e 49.800 euro rispettivamente. Ordini aperti già da oggi, consegne a partire da novembre.