C4 TERZA GENERAZIONE, AUDACE, CONFORTEVOLE E CONNESSA

Il nome C4 per Citroën porta indietro al 2004, alla prima generazione e, più di recente, alla C4 Cactus del 2014, modello un po’ discusso, con le protezioni in gomma sui fianchi, gli Airbump, e quello stile inconsueto che a onore del vero non aveva convinto tutti, nonostante il facelift del 2018 ne avesse reso più equilibrato il look. Ma oggi si cambia registro e con la nuova C4 l’atelier francese ci regala un’auto più audace nel conservare i tratti dei modelli di ultima generazione come C3 e C5 Aircross, evolvendoli in una forma più atletica e con nuova tecnologia - anche 100% elettrica - più comfort e sicurezza.

Basta guardarla per capire che quest’auto sposa uno stile più sofisticato e in equilibrio fra crossover e coupé. A partire dal taglio pungente del frontale con la soluzione dei fari sdoppiati: i LED di quelli diurni a creare una “V” luminosa e, più sotto, i moduli principali e i fendinebbia. Nei suoi 4,36 metri di lunghezza, la nuova C4 esibisce una bella linea, sottolineata dagli sbalzi ridotti, dalla fiancata pulita, dal cofano lungo e dal padiglione spiovente verso la coda.

ASSETTO RIALZATO, TETTO SPIOVENTE: UN CROSS...COUPÉ L’assetto appena rialzato l’avvicina al mondo dei crossover e i grandi pneumatici, qui trovo degli imponenti cerchi da 18”, riempiono per bene i parafanghi. Dietro, mi piacciono il lunotto inclinato e lo “spoilerone” che richiama quello della prima C4 Coupé del 2004. Mi convince un po’ meno il disegno così complesso dei proiettori a LED e dei paraurti, con i finti sfoghi d’aria laterali: vanno alla ricerca di altra sportività, secondo me senza averne davvero bisogno.

Un bel passo avanti anche in abitacolo, dove trovo una plancia dritta, orizzontale, senza fronzoli e scopro materiali ricercati, gradevoli da sfiorare, sono poche le plastiche rigide al tatto. Questa C4 ha il quadro strumenti digitale a colori con l’head-up display e il touchpad da 10” a centro plancia, per un effetto hi-tech assicurato. E mi piace l’organizzazione interna, con tanti vani utili – ne ho contati 16 – come quelli nel tunnel centrale, dove c’è la ricarica wireless per lo smartphone, il pozzetto sotto il poggiabraccia, il cassetto scorrevole e il supporto per il tablet davanti al passeggero. La trovo una vera furbata!

SPAZIO A BORDO E SEDILI SUPER COMFORT Ma più di tutti mi conquistano lo spazio e la posizione di guida appena rialzata, da vedere bene fuori. I sedili sono ampi e sostengono bene il corpo: li ho già conosciuti a bordo di C5 Aircross trovandoli davvero comodi. Il segreto è nell’imbottitura a doppia densità - più cedevole o rigida dove serve - e se li hanno chiamati Advanced Comfort ci sarà un motivo. E posso scegliere fra sei combinazioni di ambiente diverse, giocando con colori dei rivestimenti, tessuto o pelle. Dentro, la distribuzione dei centimetri è ben studiata per gambe e testa dei cinque passeggeri e l’unico limite che ho trovato è l’accessibilità posteriore, poiché il padiglione inclinato interferisce quando si sale. Il bagagliaio ha un volume di 380 litri, che salgono a 1.250 abbassando gli schienali e c’è un doppio fondo per trovare altro spazio utile.

La gestione dell’auto e dei viaggi passa attraverso i servizi Citroën Connect forniti dall’infotainment, che è connesso al web. Dal display centrale posso richiamare una serie di funzioni utili come la navigazione, le condizioni del traffico, la disponibilità e il prezzo di un parcheggio. E, ormai, sono imprescindibili le prese USB (due davanti e due dietro), l’attivazione vocale, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e la chiamata d’emergenza. In tutta questa digitalizzazione, mi fa piacere trovare degli “amichevoli” comandi fisici, come le rotelle e i pulsanti per climatizzatore e profili di guida. Sicurezza promossa!

La nuova C4 entra a listino con motori benzina, diesel e 100% elettrico, per ora niente ibridi. In questa inziale presa di contatto l’ho scelta con il quattro cilindri turbodiesel BlueHDi 130 e cambio automatico EAT8. Prima sensazione al volante: tanto comfort, ampia visibilità, luce a bordo, per quanto mi riguarda questa Citroën parte con il piede giusto. Il motore da 131 CV a 3.750 giri e 300 Nm a 1.750 giri, non delude per spinta e vivacità quando spingo sull’acceleratore. Non ha un grande allungo, ma la coppia è piatta ed efficace e attacca appena sopra i 1.500 giri. Il cambio automatico ha 8 rapporti ben scalati e fluidi negli innesti. Per modificare le reazioni dell’auto posso agire sul setup, scegliendo fra Normal, Sport, oppure Eco e ritagliarmi una guida più confortevole, dinamica o economica adattando la risposta di motore e cambio.

Buone le prestazioni con uno scatto da 0 a 100 orari di 9,5 secondi e una punta velocistica di 206 km/h. Se, guidandola, nuova C4 riflette tutta la sua personalità vivace e piacevole, la ricerca del massimo comfort, per Citroën, significa isolamento dai disturbi esterni e con le sospensioni progressive PHC (Progressive Hydraulic Cushion) i francesi hanno fatto centro. Qui, niente elettronica, ma smorzatori idraulici che attutiscono il movimento degli ammortizzatori in estensione e compressione.

SI VIAGGIA IN PRIMA CLASSE Risultato? Sembra di viaggiare sull’ovatta tanto vengono soffocate buche e malformazioni della strada. Tuttavia, se devo fare un appunto, lo muovo allo sterzo, che è morbido da azionare, efficace in manovra e nel traffico, ma la ricerca del massimo comfort gli ha fatto perdere qualcosa in precisione. Sia chiaro, la C4 è svelta nel traffico, stabile, tiene bene la strada, ma lo avrei preferito un po’ più diretto. Nulla da dire sui freni: incisivi e resistenti alla fatica e nemmeno sui consumi, in questo primo contatto il computer ha indicato 6,1 l/100 km (16,4 km/l).

DI SERIE O OPTIONAL FINO A 20 ASSISTENTI A livello di tecnologia, la nuova C4 porta in dote ben 20 assistenti per sicurezza di guida e comfort. Dalla versione di base fino alla top di gamma, tra gli altri, la nuova C4 monta di serie o in optional sorveglianza dell’angolo morto, cruise control adattivo, riconoscimento segnaletica stradale, frenata automatica e avviso di superamento della carreggiata sono alcuni fra quelli a disposizione, che le fanno raggiungere la guida autonoma di livello 2.

Il listino attacca a 22.900 euro per la benzina PureTech 130 Feel, quella che sto guidando è la diesel top di gamma Shine, che parte da 29.400 euro. Numerose le proposte finanziarie. Per esempio, la C4 HDi S&S EAT8 come quella di questa prova, ma in allestimento Feel Pack (27.900 euro), è disponibile con un anticipo di 4.300 euro e poi 35 rate mensili da 199 euro con 30.000 km inclusi.