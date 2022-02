Citroen C5 X, ammiraglia per passione. Nel 2022 a fianco di AG2R

Nasce come passista, ma al bisogno si trasforma in scalatore, sprinter, pure in umile gregario agli ordini del capitano. Per metà SUV, per metà wagon, con un comfort da grande berlina: Citroen C5 X è tuttofare per natura e non disdegna la guida sportiva. E proprio con il mondo dello sport stringe un rapporto viscerale: per la stagione agonistica 2022, è C5 X ad accompagnare il Citroen AG2R Team in tutta Europa. Ammiraglia per caratteristiche e per professione.

DREAM TEAM Per il secondo anno di seguito, Citroen si lega allo storico team professionistico francese di ciclismo su strada (in 30 anni di attività, 18 vittorie di tappa al Tour de France, 3 al Giro d'Italia, 6 alla Vuelta a España) e oltre a firmare le divise degli atleti, mette loro a disposizione una flotta di 26 veicoli: 7 SpaceTourer, 9 C5 Aircross Plug-in Hybrid, soprattutto 10 esemplari di C5 X Plug-in Hybrid, l'ultima arrivata ma anche la più ansiosa di mostrare il proprio spirito competitivo.

TALENT SCOUT Amore per lo sport, ma anche passione per l'allevamento delle giovani promesse. E così come il Double Chevron accompagna alla vita adulta i minorenni, offrendo loro la chance di assaporare la guida sulle quattro ruote a bordo dell'elettrica Ami (che per legge può essere condotta a partire dai 14 anni di età), nell'avvincente microcosmo degli sport professionistici Citroen favorisce la crescita di campioni in erba su due ruote. Una ''razza'' della quale l'italiano Andrea Vendrame, vincitore di una tappa al Giro 2021, è un calzante esempio.

SOTTO SCORTA Per il 2022, il Citroen AG2R Team ha un'agenda di oltre 100 appuntamenti internazionali affiliati all'UCI World Tour: oltre alle tre grandi corse a tappe, anche classiche leggendarie come Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix. Agli infaticabili interpreti della disciplina sportiva che meglio rappresenta i valori di solidarietà, lealtà, preparazione fisica, tecnologia e strategia, C5 X marcerà sempre a fianco. Per le esigenze tecniche, per una ''ricarica'' al morale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/02/2022