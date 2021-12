Citroen My Ami Buggy Concept: l'offroad elettrica piccola così

Un quadriciclo elettrico pensato come un gioco di costruzioni e pronto per l'avventura. Ecco in video Citroen My Ami Buggy Concept

Nella sua versione standard ha stregato una vecchia lenza come l'Alessandro Perelli; l'abbiamo vista anche in allestimento Cargo, per il trasporto merci, e persino vestire le livree della Polizia greca... Parlo di Citroen Ami, che oggi si presenta come concept con un look più sbarazzino, evocando la vita all'aria aperta con le forme della Citroen My Ami Buggy Concept. Qui sotto il breve video di presentazione.

UN CONCENTRATO DI COLPI DI GENIO Guidabile a partire dai 14 anni di età, ma non ancora in produzione, Citroën My Ami Buggy Concept guadagna un look avventuroso che sa di aria aperta fin dal primo sguardo. Non solo per le protezioni, per ruote scolpite in stile off-road o per l'impianto di illuminazione supplementare sul tetto panoramico, ma anche per via dell'assenza delle portiere: per un'immersione totale nella natura. E proprio qui il colpo di genio di utilizzarne lo scheletro come contenitore per valige dedicate.

Citroen My Ami Buggy Concept, al posto delle portiere, valige dedicate

PAROLA DI DESIGNER ''Abbiamo cercato ispirazione nel mondo dei giochi delle costruzioni per l’aspetto divertente e funzionale'', dice Samuel Pericles, Designer di My Ami Buggy, che ha trovato altri spunti ''nel design industriale per l'ergonomia e l'estetica che contraddistingue gli oggetti di uso quotidiano (mobili, illuminazione, ecc.), negli accessori di moda (sneakers, attrezzature sportive, occhiali, ecc.). Ad esempio, i supporti per telecamera e smartphone con le loro forme semplici si sono ispirati al lavoro dei designer che hanno creato oggetti di consumo essenziali e senza tempo nella seconda metà del secolo scorso. My Ami Buggy Concept vuole essere minimalista, funzionale, semplice, nello spirito più puro degli oggetti industriali emblematici e contemporanei''.

Citroen My Ami Buggy, sul tetto il sistema di illuminazione supplementare

PER CREARE L'ATMOSFERA Una volta che il veicolo è fermo, tutto è pronto per un'atmosfera ''da falò'', creata dalla luce diffusa della barra a LED sul tetto e dal suono della playlist, trasmessa dall’altoparlante portatile. Le porte sono state sostituite da teli trasparenti impermeabili con chiusure lampo, che trovano posto - arrotolati - in appositi alloggiamenti e sono utilizzabili in caso di maltempo: un richiamo alla mitica Méhari. Un tettuccio sporgente è stato montato sopra il parabrezza, in continuità con il tetto, per fornire una protezione contro i capricci del tempo. Fa ombra in estate, schermando i raggi del sole di mezzogiorno.

Citroen My Ami Buggy Concept con le sue valigie dedicate

COME UN GIOCO DI COSTRUZIONI Tre gli elementi dell’abitacolo di cui i designer sono particolarmente orgogliosi: i sedili, i vani portaoggetti e i bagagli. Le nuove imbottiture dei sedili Advanced Comfort hanno una schiuma spessa 70 mm, contro i 35 mm di quella di Ami. L’utilizzo di una schiuma a memoria di forma ha reso i cuscini leggeri e morbidi. Si estraggono facilmente dal guscio, sono intercambiabili e lavabili. I vani portaoggetti sono portatili: ''ognuno ha la sua funzione nell’abitacolo, ma può essere trasportato all’esterno per un pic-nic o una gita'', dice Citroen.

Citroen My Ami Buggy Concept, sotto la plancia c'è spazio per un trolley

SPAZI OTTIMIZZATI Un profilo contenitivo in metallo dorato opaco è fissato sopra i vani portaoggetti sulla plancia, per evitare che gli oggetti possano spostarsi o cadere, e una piccola trousse indossabile con cerniera si attacca a un magnete al centro del volante, appositamente incavato per accoglierla. Non solo, sotto la plancia c'è un vano che ospita un borsone dedicato, ma può alloggiare anche un trolley da cabina. Il cavo di ricarica trova posto all’interno del vano di apertura della porta del passeggero, mediante un supporto a forma di maniglia che ne facilita la presa e l’utilizzo.

Citroen My Ami Buggy Concept, la presa di ricarica nella battuta del montante

ACCESSORI RIPOSIZIONABILI Molti gli accessori dedicati, con meccanismi di fissaggio progettati per essere staccati e riposizionati in diversi punti dell'abitacolo, come un gioco di costruzioni. Per esempio la staffa per la telecamera o la macchina fotografica, elementi sempre più essenziali nelle vacanze dell'era social. I retrovisori esterni sono rimovibili e il porta-bicchieri o portabottiglie trova posto sia sulla plancia sia sul supporto che sostituisce il gancio portaborse di My Ami.

Citroen My Ami Buggy Concept, l'altoparlante portatile

STAMPATI IN 3D A destra del posto di guida, un supporto cilindrico funge da cip per lo smartphone: integra una ghiera di serraggio per tenere il telefono in posizione. Il supporto cilindrico può poi essere inciso con il nome e il cognome del proprietario. Un nuovo supporto conico permette poi il montaggio dell'altoparlante portatile nell’incavo arrotondato ricavato dietro al volante. Ognuno di questi accessori è stato ottenuto con il procedimento della stampa 3D e possono quindi essere riprodotti su richiesta. Resterà solo un concept?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/12/2021