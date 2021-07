AMI LAVORARE? Dalla versione ''da passeggio'' a quella da lavoro, il passo è breve (e in tutti i sensi, vista la sua...tascabilità). Dopo Citroen Ami, freschissima microcar elettrica talmente tenera, ma anche talmente pratica, da far gridare al piccolo capolavoro, entra definitivamente a catalogo anche la variante commerciale My Ami Cargo, micro-van adatto a una gamma di impieghi ben più vasta di quanto le dimensioni facciano pensare. Ami Cargo (qui l'identikit completo) è ora in vendita: di seguito, tutte le formule di acquisto e di noleggio.





DIGITAL AMI Come per Ami standard, anche il processo di acquisto di My Ami Cargo si svolge online dalla A alla Z sulla apposita sezione del sito web Citroen, ciò non toglie che la rete dei concessionari resti sempre a completa disposizione per attività di consulenza, oltre che per il ritiro del mezzo. Omologato come quadriciclo a motore (categoria L), My Ami Cargo può essere acquistata e guidata sia da aziende e professionisti con partita Iva, sia anche da clienti privati.

ECOBONUS Il prezzo di listino di My Ami Cargo è pari a 7.600 euro. Grazie agli incentivi statali 2021 relativi alla categoria L (sconto del 30% sul prezzo di listino IVA esclusa, fino a un massimo di 3.000 euro), la cifra scende a quota 5.731,15 euro (IVA inclusa, assicurazione e consegna a domicilio escluse). Sempre in virtù dell'ecobonus 2021, se si aggiunge la rottamazione di un veicolo di categoria “L” ante EU3 (sconto del 40%, fino a un massimo di 4.000 euro), il prezzo scende infine a 5.108,20 euro Iva inclusa.

Per i clienti privati, My Ami Cargo è disponibile anche con un’offerta di leasing della durata variabile, da 24 a 36 fino a 48 mesi, al termine dei quali Ami può essere restituita. Una formula di acquisto che include la batteria e permette costi di utilizzo ridotti. L’offerta di punta per My Ami Cargo con ecobonus statale 2021 prevede 35 canoni mensili da 19,99 euro al mese, con un primo canone di 1.988,68 euro. Se si aggiunge la rottamazione, il primo canone scende a 1.228,81 euro.

Per i clienti business e le aziende, My Ami Cargo è disponibile anche con la formula di noleggio a lungo termine Free2Move Lease, con diverse combinazioni di durata e chilometraggio da 12 a 60 mesi, da 5.000 fino a 75.000 km. Per sottoscrivere il contratto di noleggio, il cliente può contattare un punto vendita Citroen, oppure compilare online il form raggiungibile tramite la sezione Professionisti dello store Ami.

RC AMI In fase di compilazione dell’ordine online, si può scegliere di aggiungere accessori, come il kit vivavoce portatile per smartphone, oppure alcuni servizi, come la copertura assicurativa MyAmiCare, con validità da uno fino a cinque anni e assistenza in caso di batteria completamente scarica, estensione della garanzia su auto e batterie, supporto per la manutenzione (ricambi e manodopera).

AMI AT HOME Il cliente può anche scegliere la località e il metodo di consegna che preferisce. Se seleziona la consegna diretta a domicilio (al costo di 250 euro), il servizio include una spiegazione di 30 minuti sul prodotto effettuata da un ''product genius''. In alternativa, la consegna presso le concessionarie Citroën aderenti non prevede costi aggiuntivi.