L’isola greca di Chalki (Calchi) si trasforma in un laboratorio pionieristico della mobilità sostenibile grazie al supporto di Citroën. Obiettivo del progetto: favorire la transizione verso l'energia verde grazie alla partnership con diverse aziende leader nei loro campi di competenza. ''Siamo davvero lieti di collaborare con l'isola di Chalki su questo progetto eccezionale. Questa collaborazione è completamente in linea con lo spirito di Citroën. Ci impegniamo a rendere l'elettrificazione disponibile a tutti e crediamo che questa sia una fonte di progresso all'interno della società. Siamo molto orgogliosi di contribuire alla trasformazione di Chalki in un'isola che sarà autonoma, intelligente e sostenibile'', ha dichiarato Vincent Cobée, CEO di Citroën.

La flotta di veicoli EV dell'isola di Chalki

AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ Citroën e Syngelidis Group - in stretta collaborazione con il Governo greco - stanno adottando tutte le misure necessarie per trasformare Chalki in un'isola elettrificata che utilizza energia pulita da fonti rinnovabili. La Casa francese si è impegnata a fornire una flotta di 6 veicoli full-electric alle Forze dell'Ordine locali. Due Citroen Ami (qui la nostra recensione) sono state consegnate infatti a polizia e guardia costiera, mentre altre due Citroen ë-C4 (qui la nostra prova) e un Citroen ë-Spacetourer sono in concessione al Comune di Chalki. Inoltre, a breve un Citroen ë-Dispatch sarà recapitato alla società energetica dell’isola.

Citroen e-C4 dell'isola di Chalki

PROGETTO AUDACE Attraverso un piano di sviluppo ambizioso, Citroën offrirà ai residenti e alle imprese dell'isola, l’opportunità di acquisire veicoli elettrici a emissioni zero attraverso un'ampia gamma di opzioni di mobilità sostenibile. ''Siamo felici e orgogliosi del contributo dato dal Gruppo Syngelidis e da Citroën in questo importante progetto. In linea con gli obiettivi di riduzione dell'impronta climatica, sosteniamo con forza la sensibilità dimostrata dal Governo greco, dall'ambasciata francese e dalla comunità imprenditoriale e ci assumiamo il compito di promuovere la mobilità elettrica a zero emissioni'', ha aggiunto Polychronis Syngelidis, Presidente del Gruppo Syngelidis.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 08/11/2021