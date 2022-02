Citroen C5 Aircross 2022: aperti gli ordini in Italia

Citroen C5 Aircross è ordinabile in Italia (qui il nostro approfondimento sul facelift 2022). Il SUV francese viene proposto in 6 allestimenti per le motorizzazioni tradizionali (Diesel e benzina), 5 invece per il modello plug-in hybrid (Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack). Per quest’ultimo dotazioni e finiture sono identiche alle corrispondenti versioni termiche ma aggiungono ulteriori equipaggiamenti, tra cui alcuni elementi specifici come: la personalizzazione ''ḧybrid'', il caricatore monofase On Board Charger da 3,7 kW, il cavo di ricarica T2 8A con presa domestica, il cavo di ricarica monofase T3 da7,4 kW con custodia, il retrovisore interno fotocromatico frameless con segnalatore luminoso per guida in modalità elettrica e il selettore delle modalità di guida ''e-Toggle''.

ALLESTIMENTI

LIVE Le 6 versioni che compongono la gamma italiana partono dall’allestimento Live (qui il listino completo Citroen). Si tratta di una declinazione senza compromessi in termini di comfort e sicurezza, dotata di sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, reclinabili e ripiegabili. Completo il pacchetto ADAS con: avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, allarme anti-collisione, riconoscimento segnali stradali, regolatore e limitatore di velocità. C5 Aircross Live dispone inoltre dei sensori di parcheggio posteriori, del sedile conducente con regolazione lombare e di una seconda presa USB sulla consolle centrale.

Citroen C5 Aircross 2022: frontale

FEEL Feel aggiunge a quanto detto sopra un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici personalizzabile, il climatizzatore automatica bizona, i cerchi in lega da 18 pollici e i terminali di scarico cromati. La motorizzazione plug-in hybrid abbinata alla versione Feel porta in dote: la personalizzazione specifica ''ḧybrid'', i fari fendinebbia con funzione Cornering Light, il Keyless Entry & Start e il retrovisore interno fotocromatico frameless con segnalatore luminoso per guida in modalità EV (Electric Vehicle).

FEEL PACK Il cuore della gamma C5 Aircross è però la versione Feel Pack, con i nuovi sedili Citroen Advanced Comfort, l'inedito ambiente interno Wild Black, la piastra di protezione frontale color alluminio, oltre ai fari fendinebbia con funzione Cornering Light, il retrovisore interno fotocromatico e i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. La plug hybrid-in abbinata al Feel Pack offre tutti gli stessi elementi della versione Feel, ma aggiunge anche il Citroen Connect NAV DAB con Touch Screen 10 pollici.

VEDI ANCHE

Citroen C5 Aircross 2022: laterale

C-SERIES La serie speciale C-Series si inserisce tra le versioni Feel Pack e Shine. Agli equipaggiamenti di Feel Pack aggiunge il Citroen Connect Box, il Citroen Connect NAV DAB con Touch Screen 10 pollici, il My Citroen Drive e una personalizzazione ancor più elegante e dinamica grazie al nuovo Pack Color Anodised Bronze. C-Series PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) offre tutti gli stessi elementi di Feel Pack PHEV, aggiungendo però i vetri anteriori stratificati.

SHINE L’allestimento Shine spicca per i nuovi colori e materiali raffinati, tra cui si distinguono le barre al tetto nero lucido con inserti nero opaco e l’ambiente Urban Black (mix tra Alcantara e tessuto nero effetto pelle). La versione Shine offre inoltre il Citroen Connect Box, il Citroen Connect NAV DAB con Touch Screen 10 pollici, il Pack Drive Assist, la pedaliera in alluminio e i vetri anteriori stratificati.

Citroen C5 Aircross 2022: posteriore

SHINE PACK Shine Pack si pone al vertice della gamma. Il nuovo ambiente Metropolitan Black si sposa con i rivestimenti in pelle pieno fiore nera e con il nuovo tessuto grigio effetto pelle nella parte superiore dei sedili. All’esterno, cerchi in lega 19 pollici diamantati bi-tono sottolineano la vocazione sportiveggiante di C5 Aircross. In aggiunta, su Shine Pack si possono avere i cerchi in da 19 Art black e l’Ambiente Hype Black che - con la nuova pelle traforata Paloma - la pelle Nappa blu nella parte superiore dei sedili e le impunture a vista a chevron specifiche, colloca l’abitacolo a un livello ancor più alto in termini di personalizzazione.

MOTORI

Le motorizzazioni contano sul moderno PureTech S&S benzina da 130 CV disponibile con cambio manuale o automatico EAT8. A listino resta anche il Diesel BlueHDi 130 S&S offerto in abbinamento alla trasmissione manuale o all’automatica 8 rapporti EAT. Ma l'attenzione è tutta per il motopropulsore Hybrid 225 S&S EAT8 (plug-in hybrid) proposto sugli allestimenti Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack (qui la nostra prova della MY 2021 PHEV).

Citroen C5 Aircross 2022 plug-in hybrid

AMBIENTI INTERNI

La cura al dettaglio su nuova C5 Aircross è sottolineata anche da ambienti interni esclusivi, che conferiscono al SUV francese un’aura raffinata. Sulla versione Live sono presenti nuove impunture a vista di colore blu che si armonizzano alle altre finiture presenti nell’abitacolo. Il nuovo ambiente Wild Black sostituisce l’ambiente Wild Grey, con un nuovo tessuto strutturato nero abbinato a un tessuto effetto pelle di colore grigio nella parte alta degli schienali. Urban Black unisce invece un rivestimento di colore nero in Alcantara a un tessuto effetto pelle che esprime dinamismo. Metropolitan Black - che sostituisce Metropolitan Grey - si distingue per i sedili in pelle pieno fiore nera e per il tessuto color grigio nella parte superiore degli schienali. Rinnovato anche l’ambiente Hype Black al vertice della gamma. Nuova pelle traforata Paloma nera e Nappa blu scuro sugli schienali, in aggiunta a funzioni comfort premium. Regolazioni elettriche e massaggio multipoint sui sedili anteriori completano un quadro di altissimo livello.

Citroen C5 Aircross 2022: posto di guida

PREZZI

Ordinabile in Italia a partire dal 1° febbraio 2022, nuova Citroen C5 Aircross arriverà nei punti vendita a giugno 2022. La gamma viene proposta con un prezzo d’attacco di 28.700 euro per la PureTech 130 S&S Live, con la versione plug-in hybrid disponibile a partire da 42.350 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/02/2022