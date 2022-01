Citroen, Opel e Peugeot, rivoluzione per i veicoli commerciali: saranno solo elettrici

Nel 2022 le tre case venderanno i loro veicoli commerciali leggeri solo in versione elettrica. In arrivo le versioni elettriche di Grandland e Insignia

Quello dei veicoli commerciali leggeri è uno dei settori più “caldi” di quest’epoca di pandemia, per un sacco di motivi, non ultimo il boom delle consegne a domicilio e dell’e-commerce, nei grandi e nei piccoli centri abitati. Negli ultimi mesi sono arrivati tanti modelli nuovi, dai ''cugini'' Nissan Townstar, Renault Kangoo e Mercedes Citan, passando per il Multivan di Volkswagen al nuovo Ford Transit. Tutti, in qualche forma, disponibili anche in versione elettrica (o elettrificata).

UN PASSO AVANTI Con una mossa davvero coraggiosa (forse azzardata?) Citroen, Opel e Peugeot hanno deciso di spingere ancor di più sull’elettrificazione della propria gamma, specialmente per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri (LCV): a partire da gennaio di quest’anno, infatti, tutti i modelli delle tre case (tutte all'interno del gruppo Stellantis) saranno disponibili solo ed esclusivamente in versione elettrica.

I MODELLI Per quanto riguarda la casa del Leone, stiamo parlando di Rifter e Traveller / Expert Combi, destinati al trasporto di cose e di passeggeri. Per Opel, invece, la decisione riguarda Combo Life, Vivaro Combi e Zafira Life. Nel caso di Citroen, si parla di ë-Berlingo ed ë-SpaceTourer.

PEUGEOT Il “piccolo” e-Rifter può avere sette posti, monta un motore elettrico da 136 CV e batterie da 50 kWh per un’autonomia - nel ciclo WLTP - fino a 280 km. Il più grande monovolume e-Traveler (disponibile anche per il trasporto di persone nel modello Combi) è disponibile in tre lunghezze, motore da 136 CV e batterie da 50 o 75 kWh, per un’autonomia rispettivamente di 230 km e 330 km. Per tutti, ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW, che permette di passare dal 5% all’80% di carica in mezz’ora sui modelli con accumulatori da 50 kWh.

OPEL Analoga la strategia anche per la casa della saetta, che entro metà anno presenterà undici modelli elettrificati. Come per Peugeot, invece, tutta la gamma dei veicoli commerciali leggeri sarà disponibile solo in versione elettrica. Identici i dati tecnici dei modelli tedeschi: Opel Combo-e Life e Vivaro Combi hanno un motore elettrico da 136 CV e accumulatori da 50 kWh, che permettono un’autonomia fino a 280 chilometri nel ciclo WLTP. Il monovolume Zafira-e Life è disponibile in tre lunghezze, con motore da 136 CV e con due tagli di batteria da 50 e 75 kWh. Anche in questo caso, ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW.

CITROEN Cambiano i nomi, ma non i dati tecnici: ë-Berlingo monta un motore da 136 CV e una batteria da 50 kWh per un'autonomia fino a 280 km, mentre ë-SpaceTourer (disponibile in tre lunghezze) monta lo stesso motore da 136 CV e batterie da 50 e 75 kWh, per autonomie fino a 230 km e 330 km rispettivamente. Come per gli altri modelli, ricarica DC a 100 kW, e AC a 7,4 kW.

LE DICHIARAZIONI “Peugeot è all'avanguardia nella mobilità elettrica: il 75% delle nostre autovetture e il 100% dei nostri veicoli commerciali sono già disponibili con propulsori elettrificati. Nel 2021, un veicolo Peugeot su sei venduto in Europa era dotato di motorizzazione elettrificate e, a novembre, tale rapporto è salito addirittura ad uno su cinque”, ha dichiarato Linda Jackson, direttore del brand Peugeot.

“Non esiste alcuna alternativa all’elettrificazione. A partire dal 2024 offriremo una versione elettrificata di ogni modello Opel, senza eccezioni. Anche i successori di Opel Crossland e Opel Insignia avranno una versione elettrica. La nostra posizione è netta: a partire dal 2028, in Europa venderemo esclusivamente veicoli elettrici a batteria”, ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO di Opel.

IL FUTURO? A IDROGENO Nel frattempo sia Opel che Peugeot stanno lavorando al prossimo step dell’elettrificazione, ossia le auto a idrogeno: è di qualche mese fa la presentazione di e-Expert Hydrogen, con tecnologia plug-in a celle a combustibile, in grado di rifornirsi in tre minuti in una stazione dedicata, e con un’autonomia di 400 chilometri. Stessi valori e dati tecnici anche per il “gemello” Opel Vivaro-e Hydrogen.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/01/2022