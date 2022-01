Nuovo Mercedes Citan 2022: in video, tutto vi sarà più chiaro

La Mercedes delle multispazio, e non è soltanto un modo di dire. Gemello eterozigote di Renault Kangoo, nel 2022 anche Mercedes Citan si trasforma e raggiunge la generazione numero due. Attenzione, Citan seconda maniera è il modello spartiacque. Perché è l’ultimo ad adottare anche le motorizzazioni termiche... Scopri tutto nella nostra mini guida in video.

Nuovo Mercedes Citan Tourer

DON'T CALL ME VAN Stessa identica piattaforma di Kangoo terza edizione, personalità distinta. Altrimenti, che Mercedes sarebbe.... In generale nuovo Citan, proprio come suo fratello di lingua francese, maschera abbastanza bene la sua natura di mezzo professionale: non sarà sofisticato come un SUV, ma vuoi mettere le sue proprietà di carico? E soprattutto, le sue dotazioni tecnologiche? Per un veicolo del genere, l'alta tecnologia dell'MBUX non è un dettaglio trascurabile. Design, misure, interni, listino prezzi e dotazioni: in video, tutto quello che c'è da sapere su nuovo Citan. Formato Tourer, ma anche Furgone.

Nuovo Citan 2022, gli interni

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/01/2022