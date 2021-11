Renault è fra le aziende maggiormente coinvolte nello sviluppo di veicoli commerciali elettrici in Europa. A tal proposito, il nuovo Kangoo Van E-Tech Electric - che sarà svelato al pubblico il prossimo 16 novembre al Salone Solutrans di Lione - è da considerarsi come il punto d’arrivo di un processo ultradecennale. Grazie alla nuova batteria agli ioni di litio da 44 kWh, Kangoo Van E-Tech Electric vanta un’autonomia di 300 km omologati nel ciclo WLTP. Una distanza ideale che consente di effettuare la maggior parte degli spostamenti professionali quotidiani con tutta tranquillità. La batteria, collocata sotto il pianale, non incide in alcun modo sul volume complessivo dell’area di carico.

Renault Kangoo Van E-Tech Electric

FULL-ELECTRIC Renault Kangoo Van E-Tech Electric (qui la nostra prova della versione Diesel) è spinto da un propulsore da 122 CV e 245 Nm di coppia. Il van dispone dell’Eco Mode, che limita la potenza erogata riducendo la velocità massima raggiungibile e ottimizzando l’autonomia complessiva. Il guidatore può anche scegliere tra tre modalità di frenata rigenerativa: Sailing adatta alla guida su autostrade e strade a percorrenza veloce; Drive per un utilizzo versatile, con sensazione del pedale simile a quella dei veicoli a motore termico; Brake da utilizzare in caso di traffico pesante e in montagna. Insieme al climatizzatore con pompa di calore, Kangoo Van E-Tech Electric dispone (su opzione) parabrezza, sedili anteriori e volante riscaldati.

VEDI ANCHE

Renault Kangoo Van E-Tech Electric: il quadro strumenti digitale

RICARICA FAST Le informazioni sulla modalità di guida selezionata, sulla gestione della potenza elettrica e sui dispositivi di assistenza alla guida sono visualizzate direttamente sul quadro strumenti a colori da 10 pollici personalizzabile. Kangoo Van E-Tech Electric è offerto con caricabatterie interno Caméléon da 22 kW trifase per la ricarica dalle colonnine pubbliche in corrente alternata (AC). Con una potenza invece di 75 kW in corrente continua (DC), si recuperano 170 km di autonomia in 30 minuti. 6 sono invece le ore richieste per un “pieno” da una Wallbox domestica da 7,4 kW.

FEDELE A SE STESSO Kangoo Van E-Tech Electric 2021 vanta specifiche tecniche (qui l'approfondimento sulla versione TPMR 2021) identiche a quelle della versione con motore termico: 3,9 mᵌ di volume utile (4,9 mᵌ nella versione lunga, disponibile però solo in un secondo momento), fino a 600 kg di carico (800 kg nella variante a passo lungo) e 1.500 kg di capacità di traino.

Renault Kangoo Van E-Tech Electric: lo spazio di carico

RINNOVATO Di serie sul van francese, l’ingegnoso Open Sesame by Renault con un’apertura laterale di 1,45 metri, l’innovativo portapacchi interno a scomparsa Easy Inside Rack, il sistema multimediale Renault Easy Link con display da 8 pollici. All’appello non mancano poi la chiave Keyless Entry, il freno di stazionamento automatico, i 3 sedili anteriori con schienale centrale ribaltabile, vani portaoggetti per circa 60 litri nella cabina. Completa la suite di sistemi di assistenza alla guida, che comprende: l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go e l’Highway and Traffic Jam Companion.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/11/2021