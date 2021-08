ARIA DI CASA Va in pensione la vecchia generazione di Renault Kangoo, sostituita da quella nuova che abbiamo provato proprio qualche giorno fa, e lo stesso fa Mercedes Citan, che della multispazio francese è parente molto stretto. Andiamo a scoprirlo più da vicino.

COM’È FATTO FUORI

Rispetto alla multispazio francese cambia il frontale, ovviamente, che si allinea allo stile dei veicoli commerciali della Casa della Stella: caratteristiche le due nervature sul cofano e i gruppi ottici di forma allungata, che riducono visivamente lo sbalzo posteriore. A LED gli indicatori di direzione. Per il resto, il nuovo Citan eredita le linee equilibrate e riuscite di Kangoo, che ne mascherano in parte la provenienza dal mondo professionale. Alta la linea di cintura e “muscolose” le spalle, su cui poggiano i nuovi gruppi ottici a sviluppo verticale. Nuovo Citan sarà disponibile in nove colori, di cui cinque vernici metallizzate.

DIMENSIONI Lungo 4.498 mm, alto 1.832 mm e largo 1.859 mm, Mercedes Citan ha un passo di 2.716 mm. Sono quasi venti i centimetri guadagnati in lunghezza (e nella distanza tra una ruota e l’altra), a tutto vantaggio di abitabilità, e soprattutto di capacità di carico. Nella configurazione furgonata è infatti possibile stipare oggetti lunghi fino a tre metri (e la soglia di carico è a soli 59 cm di altezza), mentre la capacità di carico utile arriva a quasi tre metri cubi. Il divano posteriore è frazionato 1/3 e 2/3; il modello Tourer passeggeri ha di serie il portellone, ma a richiesta può essere sostituito dalle due ante del modello furgonato. Nei prossimi mesi la gamma si arricchirà con le versioni a passo lungo e Mixto.

TRASPORTO ECCEZIONALE Oltre al divisorio fisso, tra la cabina del conducente e il vano di carico di Citan furgone è presente una griglia metallica, utile per quando si devono trasportare oggetti particolarmente lunghi: la griglia ruota infatti di 90° sul lato passeggero, e si blocca per separare il carico dal conducente. Il sedile del passeggero inoltre si ripiega e permette così di ottenere un’ampia superficie piatta e sfruttabile.

ABITACOLO RINNOVATO

Dove cambia maggiormente rispetto a Kangoo è nell’abitacolo: la plancia è lineare ed essenziale, con il disegno che ricorda il profilo di un’ala. Nuovo lo schermo a sbalzo dell'infotainment, ai cui lati si trovano le familiari bocchette circolari dell’aria Mercedes. Il volante è quello tipico della casa di Stoccarda, con i numerosi comandi - fisici - disposti sulle due razze laterali. Raccolta la strumentazione ibrida del cruscotto, con due quadranti analogici e uno schermo centrale a colori con le informazioni del computer di bordo.

CAMBIO COMODO La parte bassa della plancia è la stessa di Kangoo, dal cassetto del passeggero alla penisola del (comodo) cambio rialzato, così come i comandi - piacevoli da utilizzare - del climatizzatore automatico. Numerosi i vani portaoggetti sparsi nell’abitacolob a cominciare dall’alloggiamento dietro lo schermo dell’infotainment.

BEN RIFINITO I sedili della versione passeggeri Tourer sono rivestiti in tessuto Norwich di colore nero, abbinato a una struttura a nido d'ape di colore grigio. Per tutti i modelli è disponibile un pacchetto Design specifico per gli interni, che tra le tante cose prevede un elemento decorativo integrato nel quadro strumenti in colore nero lucido, finiture cromate per maniglie e cornici delle bocchette dell’aria.

MOTORIZZAZIONI DI MERCEDES CITAN

Il nuovo multispazio tedesco arriverà (nella versione passeggeri Tourer) con due motorizzazioni a gasolio e una a benzina, tutte omologate Euro 6D, e che riassumiamo nel pratico riquadro sottostante:

Citan Tourer Citan 110 CDI Citan 110 Citan 113 Cilindrata 1.461 cc 1.332 cc Potenza (kW/CV) 70/95 75/102 96/131 Coppia massima (Nm) 260 200 240 Consumo (l/100 km, WLTP) 5,6-5,2 7,1-6,6 7,1-6,6 CO2 (g/km, WLTP) 146-136 161-151 160-149 Accelerazione 0-100 km/h 15,5 s 14,7 s 13 s Velocità massima 164 km/h 168 km/h 183 km/h

ANCHE ELETTRICO Nella seconda metà del 2022 arriverà eCitan, che affianca eVito ed eSprinter, a completare la gamma a zero emissioni dei veicoli professionali Mercedes. Il motore elettrico eroga una potenza di picco di 102 CV, con una coppia massima di 245 Nm disponibile immediatamente. La batteria agli ioni di litio, collocata nel sottoscocca, a monte dell'asse posteriore, ha una capacità netta di 44 kWh che garantisce un’autonomia (nel ciclo combinato WLTP) di circa 285 km. Un valore adeguato alle esigenze dei professionisti che utilizzano veicoli come questi per le consegne in ambito urbano. La ricarica presso le colonnine fast charge permette di passare dal 10 all'80% in circa 40 minuti.

DOTAZIONE TECNOLOGICA E ADAS

Di serie, nuovo Mercedes Citan offre sette airbag (tra cui quello centrale tra conducente e passeggero), l’aiuto in partenza Hill Start Assist, il controllo di stabilità in presenza di vento laterale, il monitoraggio della stanchezza del conducente e la chiamata d’emergenza. Su richiesta, invece, è possibile optare per due pacchetti di sicurezza. Il primo prevede:

Frenata automatica d’emergenza

d’emergenza Avvertimento in caso di uscita dalla corsia di marcia

Monitoraggio dell’ angolo cieco

Rilevamento dei segnali stradali

Il secondo pacchetto è disponibile solo sui modelli con cambio automatico, e prevede il cruise control adattivo (con arresto e ripartenza automatici) e il mantenimento della corsia di marcia.

ANCHE MBUX Come Sprinter e le altre automobili Mercedes, anche Citan può montare su richiesta il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che in questo caso è disponibile in diverse versioni, con schermo da 7'', assistente vocale “Hey Mercedes'', navigazione con traffico in tempo reale, radio DAB, vivavoce Bluetooth, supporto per Apple CarPlay e Android Auto.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA

Non è ancora disponibile il listino ufficiale per l’Italia. Mercedes Citan potrà essere ordinato già dal prossimo mese di settembre, con un prezzo per la versione base che parte da 23.800 euro (valore per il mercato tedesco, comprensivo di IVA al 19%).