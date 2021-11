CON MERCEDES SI PAGA DAL TOUCHSCREEN Da oggi acquistare sul web sarà ancora più semplice e immediato, a patto di essere a bordo di una Mercedes. Infatti, Daimler Mobility ha annunciato l’accordo con Visa per offrire pagamenti “nativi” direttamente dall’auto. Secondo quanto dichiarato dai due partner, la funzione consentirà agli occupanti di effettuare pagamenti tramite il touchscreen del sistema infotainment MBUX senza inserire password o fare affidamento sui dispositivi mobili. Invece di addentrarsi in complicate procedure d’acquisto dall’automobile, i passeggeri potranno semplicemente utilizzare la propria impronta digitale come forma di verifica biometrica. “Non c'è niente di più conveniente che autorizzare un pagamento con la tua impronta”, ha affermato Franz Reiner, CEO di Daimler Mobility. “Un'esperienza cliente di lusso ovviamente include l'aspetto della sicurezza e noi lo soddisfiamo attraverso il pagamento nativo in auto. Offriamo ai nostri clienti sicurezza non solo durante la guida, ma anche durante il pagamento”. Daimler Mobility definisce il commercio in auto un “aspetto integrante” dell'esperienza del cliente a bordo di un’automobile della Casa tedesca.

SICUREZZA E PRATICITÀ IN AUTO Questa innovativa forma di pagamento è già integrata nei veicoli tramite Mercedes Pay, che permette di acquistare beni dalla propria auto, così come i servizi Mercedes me, ma potrebbe essere utilizzata in futuro anche per pagare il carburante o il parcheggio. "Siamo entusiasti di dare vita per la prima volta a una soluzione nativa per i pagamenti in auto, insieme al nostro partner Daimler Mobility", ha affermato Antony Cahill, il vicecapo di Visa in Europa. "Questo è un esempio di come il leader mondiale nei pagamenti digitali e l'inventore dell'automobile siano in grado di combinare le loro tecnologie per creare la prossima generazione di soluzioni intelligenti per il settore automobilistico, fornendo al conducente e ai passeggeri un'esperienza di commercio connessa all'auto". Per far funzionare la tecnologia, Daimler diventerà la prima Casa automobilistica a utilizzare Visa Cloud Token Framework. Una tecnologia di sicurezza basata su cloud che consente flessibilità su più dispositivi, rimuovendo i dati sensibili e archiviandoli in remoto. Visa e Daimler Mobility inizieranno a introdurre il servizio ai clienti in Germania e nel Regno Unito nella primavera del 2022, seguiti da altri mercati europei.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/11/2021