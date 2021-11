Mini-Camper

Fra le soluzioni più interessanti pensate per il nuovo Mercedes-Benz Citan 2021 (qui il nostro approfondimento) ci sono senza ombra di dubbio quelle sviluppate dall'azienda svizzera Sortimo e dalla società VanEssa Mobilcamping dell'Alta Baviera. Accorcimenti semplici e funzionali, che trasformano il van della Stella in un pratico micro-camper in pochissimi passaggi. Tutto ruota intorno al concetto dei moduli mobili, che possono essere installati e rimossi in modo flessibile.

Mercedes-Benz Citan by Sortimo

2X1 Il box multifunzione di Sortimo è collocato nella parte posteriore del Citan ed è una soluzione “due in uno” con piano cottura e letto. La cucina è provvista di: lavello, fornello a gas rimovibile a due fuochi e cassetto per gli utensili. In opzione è disponibile anche un frigobox che può essere integrato nel mobile principale. Il sistema letto è installato proprio sopra la cucina. Aprendolo, in pochi istanti si riesce a ricavare una superficie di 2,02 x 1,51 metri. Quando il materasso è ripiegato, i sedili posteriori del Citan possono essere utilizzati senza impedimenti.

VEDI ANCHE

Mercedes-Benz Citan by Sortimo: la cucina con cassetti estraibili

ZONA NOTTE La tenda Sortimo è montata invece sulle barre del tetto di Citan. La si installa in pochi minuti e - con una superficie di 2,4 x 1,4 metri - offre tutto lo spazio necessario ad accogliere fino a due adulti. La tenda è impermeabile e dispone di un baldacchino appena sopra l'ingresso. Non mancano poi due finestrelle con zanzariere per garantire la circolazione dell'aria. L'accesso alla tenda è consentito tramite una scala in alluminio fornita in dotazione.

Mercedes-Benz Citan by VanEssa

SOLUZIONI INTELLIGENTI Del tutto simile per caratteristiche e funzionalità il sistema sviluppato da VanEssa Mobilcamping. Anch’esso si basa su un sistema a cassetti e comprende, tra l'altro: un fornello a gas integrato, un lavello, un frigorifero opzionale e un letto da 1,80 x 1,15 metri ripiegabile. ''Il mercato dei camper è essenziale per Mercedes Benz Vans. Espandiamo continuamente la nostra presenza e lavoriamo a stretto contatto con vari produttori di camper in tutto il mondo. Siamo molto lieti che i nostri clienti possano avere ampia scelta nella conversione dei loro veicoli in micro-camper'', ha dichiarato Klaus Rehkugler, Responsabile Vendite e Marketing Mercedes Benz Vans.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/11/2021