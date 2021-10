Ne accennavamo giusto in occasione della world premiere in live streaming. Se l'ultima Stella a far girare la testa degli appassionati è la Mercedes-AMG SL, la sua linea e il suo nome affondano le radici nella storia. In particolare nella Roadster derivata dalla Mercedes 300 SL Gullwing. Quest'ultima è una coupé mitica per le sue portiere ad ala di gabbiano (Gullwing, appunto) ed era l'auto di serie più veloce della sua epoca. Già nel 1954, infatti, superava i 260 km/h grazie al suo sei cilindri in linea anteriore da 3 litri, dotato di iniezione diretta meccanica. Ne parla nel suo video Nico Rosberg, fortunatissimo proprietario di un esemplare del 1955. Guardatelo qui sotto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/10/2021