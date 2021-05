LA SPORT LEICHT IN RAMPA DI LANCIO Ormai è da un bel po’ di mesi che si parla dell’arrivo della nuova Mercedes SL. La roadster tedesca si sta facendo desiderare dagli amanti del genere come la più classica delle belle donne si fa aspettare al primo appuntamento. In vendita dal 2012 con un restyling nel 2016, l'attuale Mercedes SL è uno dei modelli più longevi nella vasta gamma del costruttore tedesco. Ma mentre un’altra roadster meno amata è uscita dai radar, la SLC, questo non accadrà alla “Sport Leicht” poiché in Germania sono determinati a dare un'altra chance all'iconica due posti.

SI TORNA ALLA CAPOTE IN TESSUTO Sotto il pesante camuffamento che vediamo nelle immagini, Mercedes promette uno stile ispirato alla leggendaria 300 SL. Ed è esattamente ciò che sembra, ora che i rivestimenti in plastica sono stati levati e la mimetizzazione si limita ai soliti adesivi bianchi e neri. Nonostante il travestimento che copre tutta la carrozzeria ostacoli la percezione del design della mitica Gullwing, è certo che la nuova SL avrà un aspetto molto diverso rispetto al modello attuale. Uno dei più grandi cambiamenti sarà il passaggio da un tetto rigido a un tetto in tessuto, mentre anche un abitacolo in configurazione 2+2 sembra essere l’opzione più gettonata.

CROMOSMI DA VERA SPORTIVA Per la prima volta, AMG è direttamente coinvolta nel processo di sviluppo e sta progettando la SL insieme alla GT di seconda generazione. Ciò non significa che la roadster sarà semplicemente una versione cabriolet della seconda in quanto ci saranno grandi differenze tra le due, come promesso dal capo del design di Daimler, Gorden Wagener. Si ritiene che la gamma partirà con una SL 43 a trazione posteriore per arrivare fino a una SL 73e 4Matic a trazione integrale. Quest'ultima potrebbe impiegare il prossimo propulsore ibrido di AMG con un V8 biturbo da 4,0 litri che funziona in coppia con un motore elettrico. Il sistema debutterà presto sulla AMG GT 73e e dovrebbe avere circa 800 CV elettrificati.

STRATEGIA AZZARDATA? FORSE NO… Una nuova roadster sembra essere una mossa un po’ rischiosa a livello di strategia produttiva, con la mania dei SUV/crossover e il boom dei veicoli elettrici che costringono Mercedes a investire pesantemente nella tecnologia “green”. Tuttavia, la SL è uno dei modelli più importanti e iconici nella storia della Casa di Stoccarda, proprio come l'ammiraglia Classe S. Per questo motivo finora sembra un progetto assolutamente incoraggiante e, con il coinvolgimento di AMG, la SL potrebbe ottenere risultati migliori in termini di vendite. Ciò è particolarmente vero se si considera che la Classe S Cabrio non verrà rinnovata, consentendo così alla roadster di accaparrarsi i favori del facoltoso pubblico. Con motori high performance e prestazioni altrettanto elevate, la nuova SL dovrebbe debuttare alla fine del 2021 con consegne a partire dal 2022.