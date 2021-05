CLASSE T PROSSIMA AL DEBUTTO Arriverà, al massimo entro il prossimo anno, una nuova categoria di veicoli multispazio marchiati Mercedes, che non avrà nulla in comune con quelli di altre case come nel caso di Citan Tourer (cugino di Renault Kangoo). La nuova Classe T è una gamma di vetture pensate per professionisti, naturalmente, ma anche per famiglie numerose, gente che coltiva hobby ingombranti, e che nutre una forte sensibilità ambientale. Non è un caso che la casa di Stoccarda abbia presentato proprio oggi la Concept EQT, che anticipa forme e stile della nuova Classe T, ed è completamente elettrica.

TESTIMONIAL SU RUOTE (PICCOLE) Il veicolo è presentato nientemeno che dallo skater Tony Hawk, che alla sua ormai non più giovanissima età si muove ormai con un bellissimo skateboard (anzi, più correttamente si tratta di un longboard) elettrico, con le stelle a tre punte disegnate su tutta la tavola, e da ricaricare comodamente nel doppiofondo del bagagliaio di EQT.

ARIA DI FAMIGLIA All’esterno ritroviamo tutti gli stilemi della gamma EQ di Mercedes, a cominciare dalla enorme calandra nera, chiusa e bassa, con i sottili gruppi ottici alle estremità. Particolare (e tipicamente da show car) il profilo inferiore illuminato, così come le stelle a tre punte sulla griglia. Il simbolo di Mercedes si ritrova anche nei pannelli aerodinamici dei cerchi da 21 pollici e sul vetro dell’enorme tetto panoramico dalla forma a bottiglia. Il portellone perfettamente verticale è attraversato da un listello luminoso che congiunge i due gruppi ottici posteriori a sviluppo verticale.

LINEE NON FILANTI, MA... La Concept EQT è lunga quasi cinque metri (4.945 mm), e con una sezione frontale praticamente quadrata, come ogni multispazio che si rispetti: l’auto è larga 1.863 mm e alta 1.826 mm. Lateralmente le forme sono ingentilite dal profilo cromato dei finestrini (con due originali “notch” sul montante centrale), dalle maniglie a scomparsa e dalla finitura cromata alla base delle portiere.

MULTISPAZIO PREMIUM L’interno in colori chiari è giocato tutto sul contrasto con il nero lucido della carrozzeria. I sedili, il volante e le portiere sono rivestiti in ecopelle bianca traforata con cuciture blu a contrasto. La plancia è lineare e pulita, con la strumentazione racchiusa in una sezione dalle forme morbide e tondeggianti. Lo schermo centrale a sbalzo ospita il sistema di infotainment MBUX di Mercedes, al suo debutto sui veicoli commerciali. Moderno il volante multifunzione con tasti a sfioramento, così come le luci ambientali nella parte centrale della console, nella zona dei piedi e sulle portiere.

SETTE POSTI ON DEMAND Concept EQT prevede porte scorrevoli su entrambi i lati della vettura, con una generosa apertura che permette di rimuovere, se necessario, i sedili della terza fila. In alternativa, possono essere ripiegati e nascosti nel pavimento, che rimane perfettamente piatto. Il prototipo ospita nel pianale anche uno skateboard elettrico che si ricarica una volta inserito nel suo alloggiamento di alluminio e plexiglass. Un divertissement che difficilmente troverà spazio nella versione finale della vettura. Tanta anche la praticità, come giusto che sia in una multispazio: numerosi i vani portaoggetti, da quello sotto la console del cambio al bracciolo centrale, dal generoso cassetto davanti al passeggero per arrivare alla zona sopra il cruscotto, dove si trova uno spazio per documenti e utensili.

QUANDO ARRIVA La nuova Mercedes Classe T verrà presentata ufficialmente nei prossimi mesi, così da arrivare nelle concessionarie entro il 2022; inizialmente sarà disponibile con motorizzazioni termiche tradizionali, con quella elettrica prevista solo in un secondo momento. Classe T affiancherà a listino la multispazio Citan, di cui pure è attesa a breve una variante 100% elettrica.