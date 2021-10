Live streaming

Da Stoccarda la presentazione ufficiale in diretta video della nuova Mercedes-AMG SL 2022, roadster 2+2 con tetto in tela

Sentendo parlare di Mercedes SL devono venire in mente - almeno - due cose. La prima è la fantasmagorica coupé cabriolet R230, che con il suo tettino rigido ripiegabile ha rivoluzionato il mondo delle spider nei primi anni 2000. La seconda, ma certo non meno importante, è la capostipite: quella Mercedes 300 SL W198 prodotta dal 1954 al 1963, che in versione coupé ha lanciato il mito delle portiere Gullwing ad ali di gabbiano. Oggi, a partire dalle 16:00 nel riquadro qui sotto potete assistere alla world première in diretta video della nuova Mercedes-AMG SL 2022, che si prepara a stupire con un clamoroso ritorno alle origini.

INNOVATRICE PER VOCAZIONE Niente portiere ad ala di gabbiano, che sarebbero impossibili su una roadster, ma addio al tetto rigido, che l'ha caratterizzata nell'ultimo ventennio: la nuova Mercedes-AMG SL torna alle origini con una capote morbida, senza rinnegare la vocazione di innovatrice che l'ha sempre contraddistinta. Veloce e lussuosa roadster, la SL di ottava generazione vuole essere adatta per l'uso quotidiano grazie alla configurazione a 2+2 posti e alla trazione integrale: inedita per il modello. In attesa della presentazione, sfogliate la gallery con le foto degli interni in anteprima.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/10/2021