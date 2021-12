Opel Vivaro e-Hydrogen, il primo van fuel cell è già al lavoro

Via alle consegne del primo commerciale leggero a celle combustibile. Come funziona, quale autonomia: Vivaro e-Hydrogen in cifre

Elettriche non solo le ''passenger car''. Inoltre, elettriche non solo a batterie. E la tecnologia fuel cell, sempre di più si apre la strada. A partire per una nuova avventura è ora il primo van a idrogeno, il primo in assoluto. Un esemplare di Opel Vivaro-e Hydrogen esce dalle linee di montaggio del sito di Rüsselsheim e subito prende posizione all’interno della flotta Miele, produttore tedesco di elettrodomestici. Fornirà servizio di assistenza nella regione del Reno-Meno. Eccolo in posa assieme al CEO di Opel Uwe Hochgeschurtz e a Marcus Lott, Head of Development.

Opel Vivaro e-Hydrogen, foto ricordo

IL MEGLIO DI DUE MONDI Opel Vivaro-e Hydrogen si basa sull’attuale Opel Vivaro-e (elettrico a batteria), modello insignito del titolo di “International Van of the Year 2021”. Coi serbatoi pieni di idrogeno, l’autonomia supera i 400 km (ciclo WLTP). Le celle a combustibile da 45 kW sono inoltre in grado di generare potenza sufficiente per marciare agevolmente anche a velocità autostradali, mentre per il pieno di H2 bastano 3 minuti: come il rifornimento di un veicolo a benzina o diesel. Nelle partenze da fermo e in fase di forte accelerazione, a garantire la potenza di picco interviene anche una batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh, ricaricabile anche da presa esterna e in grado di aggiungere circa 50 km di autonomia elettrica.

CAPIENTE Grazie alla sua architettura intelligente, Opel Vivaro-e Hydrogen restituisce lo stesso volume di carico delle versioni a combustione interna: 5,3 metri cubi in configurazione M (4,95 metri di lunghezza) e 6,1 metri cubi in caso di versione L da 5,30 metri. Portata massima di 1.000 kg.

Opel Vivaro fuel cell: architettura ''smart''

TECNOLOGICO Il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori funziona anche tramite riconoscimento vocale ed è compatibile con i protocolli Apple CarPlay e Android Auto. Il navigatore è poi completo di mappe dell’Europa, guida dinamica e TMC. Mediante “OpelConnect”, si può raffreddare o riscaldare il veicolo durante la ricarica. Con l’app “myOpel”, gli orari stessi di ricarica puoi anche programmarli. La dotazione di sicurezza comprende retrocamera panoramica con visione a 180 gradi, allerta angolo cieco e assistente al parcheggio anteriore e posteriore. Pronti partenza via.

