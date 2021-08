ALTA QUOTA Plan de Corones è senza dubbio una delle cime più belle delle Alpi. Dalla vetta lo sguardo spazia dalle Dolomiti alla Val Pusteria fino al Tirolo. Il ''Messner Mountain Museum Corones'', fondato dall’alpinista Reinhold Messner si trova proprio su questo altopiano. Ed è su queste vette che il van elettrico Opel Vivaro-e dimostra tutta la sua stoffa (qui l'approfondimento sulla versione a idrogeno). Reinhold Messner collabora da molto tempo con la Casa tedesca e non si è lasciato sfuggire l’opportunità di mettere alla prova il mezzo commerciale del Fulmine sulle impegnative strade di montagna della zona.

ATTENTO ALL'AMBIENTE Il test ha prodotto un verdetto chiaro: questi mezzi commerciali possono essere utili ben oltre l’uso cittadino, cavandosela egregiamente anche sulle montagne dell’Alto Adige. ''Sono anni che Opel Vivaro mi colpisce per l’affidabilità e le sue eccellenti tecnologie'', ha dichiarato Messner. ''Per me è ideale, soprattutto quando si tratta di raggiungere i miei musei. Il fatto che adesso sia possibile spostarsi a zero emissioni con Opel Vivaro-e, con un’attenzione speciale per la fauna delle montagne, mi rende entusiasta. Vale davvero la pena muoversi in elettrico''.

RE DELLE VETTE Prima dell’inaugurazione del MMM Corones nel 2015, numerosi pezzi da esposizione dovettero essere trasportati sulla vetta del Plan de Corones, a 2.275 metri. Uno sforzo gigantesco che Messner affrontò insieme a Opel Vivaro. La leggenda dell’alpinismo continua ad avvalersi del van tedesco - ed essendo un grande amante della natura - la sua scelta è ricaduta ovviamente sulla versione elettrica a zero emissioni. ''Come si sa, vivere in armonia con la natura è qualcosa che mi sta molto a cuore, come dimostra MMM Corones. Tuttavia, non potrei vivere e lavorare senza un veicolo perché spesso non posso utilizzare i trasporti pubblici. Per questo motivo sono ancora più contento del percorso che Opel sta compiendo verso l’elettrificazione della sua gamma'', ha dichiarato a margine lo scalatore 76enne.

QUALCHE NUMERO Opel Vivaro-e è disponibile in tre lunghezze (S: 4,60 metri, M: 4,95 m e L: 5,30 m). A seconda del modello, Vivaro-e offre un vano di carico fino a 6,6 metri cubi e una portata di 1.200 kg (qui tutte le specifiche di Opel Vivaro-e). I clienti possono scegliere tra due taglie di batterie al litio: da 75 kWh per un’autonomia fino a 329 chilometri (disponibile per Vivaro-e M e L) o da 50 kWh per un massimo di 231 chilometri nel ciclo WLTP. Coppia e potenza sono indispensabili in montagna. E così, con i suoi 136 CV e 260 Nm di coppia massima, Opel Vivaro-e affronta con slancio salite e pendii. Il motore elettrico sull’asse anteriore durante le discese funge da generatore, rallentando il veicolo e ricaricando parzialmente la batteria. Una volta a valle, Vivaro-e può essere ricaricato fino all’80% in soli 45 minuti (con la batteria da 75 kWh) o in 30 minuti (con la batteria da 50 kWh).